Трагедию в одесском Доме профсоюзов вспоминают 2 мая

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения, унесшие 48 жизней. По официальным данным правоохранительных органов и международных структур, около 250 человек получили ранения. Ежегодно в этот день вспоминают трагедию 12-летней давности. Как развивались события — в реконструкции интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После смены власти на Украине в 2014 году, которую многие жители юго-востока страны сочли неконституционной и навязанной извне, в Одессе начались протесты. Противники нового руководства, признанного Евросоюзом и США, разбили палаточный лагерь на Куликовом поле, выражая несогласие с курсом Киева.

Утром 2 мая в город прибыли около 600 футбольных болельщиков из Харькова. На Соборной площади планировался марш «За единую Украину». Собралось порядка 2 тыс. человек.

Столкновения между сторонниками «антимайдана» и «евромайдана» начались около 15:00, к ним присоединились футбольные фанаты из Одессы и Харькова. Сначала беспорядки вспыхнули в районе Греческой площади, затем переместились к Куликову полю. Шесть человек погибли от огнестрельных ранений.

К вечеру сторонники «антимайдана», спасаясь от нападений проукраинских активистов, укрылись в Доме профсоюзов. Здание начали забрасывать «коктейлями Молотова» и обстреливать из травматического оружия. Вход был подожжен нападавшими, и огонь быстро распространился по этажам. Пожарные прибыли примерно через 40 минут — в официальных отчетах задержку объяснили отсутствием безопасного коридора, который должна была обеспечить милиция.

Фото: [ сommons.wikimedia/Lsimon ]

В результате пожара, отравления угарным газом и падений при попытках спастись погибли 42 человека.

Вопросы, на которые никто не ответил

Расследование произошедшего растянулось на годы и до сих пор не дало исчерпывающих ответов. В 2019 году ООН заявила: никто не понес ответственность за гибель людей.

Открытыми до сих пор остаются вопросы:

Кто открыл стрельбу в центре города, в результате которой погибли шесть человек?

Почему так долго ехали пожарные и правоохранители?

Отдавались ли приказы о вмешательстве силовых структур и кем?

Кто стал непосредственным инициатором поджога?

Почему судебные процессы длятся более десяти лет без итоговых приговоров?

Ежегодно 2 мая к Дому профсоюзов несут цветы, акции памяти проходя в Одессе, Москве и других городах. Память о трагедии, в результате которой погибли 48 человек и около 250 были ранены, остается важной — как для исторической оценки, так и для понимания последствий, которые она повлекла.