«Небесный гость над Уралом». Яркий шар пролетел над Свердловской областью

Жители Свердловской области стали свидетелями необычного астрономического явления в ночь на 1 мая. В небе над регионом был замечен яркий светящийся объект, по форме напоминающий шар.

«В ночь на 1 мая в Свердловской области заметили горящий яркий шар. Очевидцы предположили, что это мог быть метеор», — сообщается в публикации портала Е1.

Ситуацию прокомментировал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Специалист подтвердил, что небесное тело действительно может оказаться метеором. В качестве альтернативной версии ученый выдвинул предположение, что это «отработавший свое космический аппарат», который входит в плотные слои атмосферы и разрушается.

