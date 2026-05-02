Пенсионеры и ветераны: депутат ГД рассказал, как работает правило шести соток и за что платить не придется

Российские граждане, владеющие небольшими вспомогательными строениями, могут законно не перечислять деньги в казну за такое имущество. Речь, как уточняется, идет о постройках хозяйственного назначения, чья площадь не дотягивает до 50 квадратных метров. Данную информацию в разговоре с корреспондентами РИА Новости озвучил Дмитрий Свищев — депутат Госдумы, представляющий фракцию ЛДПР.

«Государство предоставляет каждому владельцу бесплатный "квадратный вычет" в размере 50 (квадратных - ред.) метров. То есть из фактической площади дома вычитается 50 квадратных метров, и налог начисляется только на оставшуюся часть. Если дом меньше 50 "квадратов", налоговая база обнуляется, и платить ничего не нужно. Поэтому, если вы владеете небольшим садовым домиком или старой дачей, скорее всего, вы полностью освобождены от этого налога», — сказал РИА Новости Свищев.

По информации издания, парламентарий рассказал, что отдельные категории граждан также имеют льготы по земельному налогу. Речь идет о пенсионерах, инвалидах первой и второй групп, а также о ветеранах боевых действий. Они, как уточнил Свищев, освобождаются от уплаты налога за шесть соток земли. Если же участок по площади превышает эту величину, то налог взимается исключительно за ту площадь, которая находится сверх шести соток.

Кроме того, сообщил депутат, многодетные семьи в России обладают правом на получение скидки. Льгота составляет 50% от суммы налога, уплачиваемого за один объект недвижимости.

