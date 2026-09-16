В ФИПИ назвали самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому

ФИПИ проанализировал работы участников ЕГЭ по русскому языку и составил список самых частых ошибок. Больше всего проблем вызвали гласные и согласные в корне, приставки, суффиксы, мягкий знак и написание «не» и «ни». С результатами ознакомился ТАСС .

В корнях выпускники писали «упамянул» вместо «упомянул», «вырожение» вместо «выражение», «периуд» вместо «период», «колличество» вместо «количество», «предпринемать» вместо «предпринимать», «мущина» вместо «мужчина», «матерьялов» вместо «материалов», «драмма» вместо «драма».

В приставках и при выборе «ы» или «и» после них встретились «приодолел», «преобретает», «привышает», «предрасудок», «безпринципный», «зделать».

Ошибки в суффиксах: «правельный», «большенство», «неприемлимый», «попробывать». Отдельная группа — мягкий знак в глаголах: «остатся», «повалятся», «отказатся».

Проблемы возникли и с «не» и «ни», окончаниями, предлогами, слитным и раздельным написанием. Например: «не кто», «не откуда», «нетолько», «по тихоньку», «по истине», «так-же», «подругому», «вобщем», «что бы», «врядли».

При этом соблюдение орфографических норм в сочинении выросло: 68% в 2026 году против 67% годом ранее.

До этого сообщалось, что синоптики рассказали о погоде в Московском регионе 16 сентября.