Покупка валюты против депозита: при каком курсе доллар победит рублевый вклад

Покупать доллары ради дохода имеет смысл только при серьезном росте курса. Чтобы обогнать рублевый вклад под 12%, американская валюта должна подорожать с ₽85 до ₽102. Такой расчет « Газете.Ru » привел эксперт «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Схема расчета выглядит так. На ₽1 млн при курсе ₽85 и спреде 2% эффективная цена доллара составит около ₽86,7. На руки покупатель получит примерно $11,5 тысячи.

Чтобы просто вернуть свой миллион после обратного обмена, доллару нужно подорожать до ₽88,4. С учетом инфляции в США — уже до ₽91. А для дохода выше рублевого вклада курс должен достичь ₽102. Это на 20% больше исходного.

Важно учитывать скрытые потери: разницу между покупкой и продажей, комиссии, обесценивание самой валюты и упущенные проценты по депозиту.

Отдельный риск — старые и поврежденные банкноты. Банки и обменники могут принять их с дисконтом до 10–20% или отказать вовсе. Хранение в ячейке тоже стоит денег.

По мнению эксперта, наличные доллары оправданы для будущих трат за рубежом и небольшого резерва. Если валютных обязательств нет, их долю стоит ограничить 10–20% накоплений, а в наличной форме — не более 30%.

Ранее сообщалось, что Московский регион в лидерах по размеру автокредитов.