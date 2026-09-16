Кредиты наличными бьют рекорды: Москва и Подмосковье в лидерах

Выдачи кредитов наличными в августе 2026 года выросли на 40% по сравнению с прошлым годом. Всего оформлено 2,35 млн займов. Москва и Подмосковье — в топе по объемам. Данные ТАСС привело Объединенное кредитное бюро.

В Московском регионе показатели самые высокие. В Москве выдали 149,82 тыс. кредитов на ₽54,8 млрд, в Подмосковье — 133,95 тыс. на ₽39,47 млрд. Средний чек в столице — ₽366 тысяч, это максимум по стране.

Другие лидеры по объемам: Санкт-Петербург (74,07 тыс. кредитов на ₽23,65 млрд), Краснодарский край (96,03 тыс. на ₽17,95 млрд) и Свердловская область (78,19 тыс. на ₽15,56 млрд). Самые крупные средние кредиты после Москвы — в Петербурге (₽319 тысяч), Кабардино-Балкарии (₽316 тысяч) и Северной Осетии (₽302 тысячи).

В целом по стране объем кредитования наличными в августе достиг ₽491,77 млрд — максимум с начала 2025 года. Это на 1% больше июля и на 33% выше прошлогоднего августа.

Средний размер кредита снизился до ₽209 тысяч (в июле — ₽216 тысяч, год назад — ₽220 тысяч). Срок кредитования сократился до 30 месяцев против 37 годом ранее.

За восемь месяцев 2026 года россияне оформили 16,33 млн кредитов наличными на ₽3,31 трлн. Это на 44% больше по количеству и на 63% по объему, чем за тот же период 2025 года.

Ранее сообщалось, что Московский регион в лидерах по размеру автокредитов.