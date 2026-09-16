Эсекьель Барко вернулся в строй после болезни: хавбек «Спартака» готов сыграть с «Факелом»

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барков восстановился после острого бронхита и готовится к матчу девятого тура РПЛ с «Факелом» в общей группе, сообщил «Спорт-Экспресс».

В последний раз аргентинец выходил на поле 23 августа в матче с «Зенитом» (2:0). Барко попал в заявку на матч восьмого тура с «Ростовом» (3:0), но на поле не выходил. Сообщалось, что аргентинец еще не совсем готов играть, но очень хотел находиться вместе с командой.

В нынешнем сезоне один из лидеров «Спартака» провел лишь четыре матча в РПЛ, отметившись голом и результативной передачей. 16 сентября красно-белые дома сыграют с «Факелом», после чего во внутрироссийских соревнованиях возникнет продолжительная пауза на матчи сборных.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. Столько же баллов набрали «Динамо» и ЦСКА, лидирует в турнире «Краснодар» — 20 очков.