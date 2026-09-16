Паводок в ЕАО: подтоплены 153 дачных дома

В Еврейской автономной области вода постепенно уходит. Подтопленными остаются 153 дачных дома, 3 приусадебных участка и 80 метров дороги. Уровень Амура снижается на 15–24 сантиметра в сутки. Об этом пишет ТАСС .

По данным регионального ГУ МЧС, все подтопления — в Смидовичском районе. Речь идет о трех приусадебных участках, 153 дачных домах и одном участке дороги протяженностью 80 метров.

На реке Амур наблюдается спад. За сутки уровень воды снизился: в Пашково — на 16 см, в Екатерино-Никольском — на 15 см, в Нагибово — на 16 см, в Ленинском — на 24 см, в Нижнеспасском — на 22 см.

Ранее сообщалось о 167 затопленных дачных участках. Сейчас их число уменьшилось.

До этого сообщалось, что Минздрав обязал стоматологов применять анестезию.