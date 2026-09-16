Московский регион в лидерах по размеру автокредитов

Средний размер автокредита в России в августе 2026 года составил ₽1,59 млн. Это на 11,1% больше, чем годом ранее. В Москве и Подмосковье суммы традиционно выше средних по стране. Данные ТАСС привело НБКИ.

В Московском регионе средний чек автокредита оказался одним из самых высоких. В Москве — ₽2,1 млн, в Московской области — ₽1,89 млн. За год показатель в столице и Петербурге вырос на 12,3%.

Среди других регионов-лидеров по размеру кредита: Санкт-Петербург (₽1,83 млн), Тюменская область с автономными округами (₽1,72 млн) и Новосибирская область (₽1,69 млн).

Сильнее всего средний размер автокредита вырос в Рязанской области (+15,5%), Чувашии (+15,3%), Тульской области (+14,4%), Удмуртии (+13,8%) и Саратовской области (+13,4%). Минимальный рост в топ-30 — в Самарской (+3,1%) и Иркутской (+3,7%) областях, Пермском крае (+5,6%), Вологодской и Ленинградской областях (по +5,8%).

В целом по стране средний чек в августе составил ₽1,59 млн — на 1,2% больше, чем в июле (₽1,57 млн), и на 11,1% выше прошлогодних ₽1,43 млн.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, показатель стабилизировался на уровне ₽1,5–1,6 млн с плавным ростом. Причина — осторожность банков и невысокий спрос из-за дорогих кредитов и подорожавших автомобилей.

Ранее сообщалось, что аренда квартир в России впервые с 2020 года подешевела.