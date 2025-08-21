Рамзан Кадыров вручил чемпиону UFC Чимаеву «Майбах»: кого еще из спортсменов одаривал глава Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретил в аэропорту Грозного чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева и подарил ему автомобиль «Майбах».

Чеченский боец завоевал чемпионский пояс в ночь на 17 августа, победив Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319. При этом Чимаев представляет не Россию, а ОАЭ.

«Я на все сто процентов был уверен в победе Хамзата Чимаева. Даже не сомневался», — сказал глава Чечни.

Это далеко не первое проявление щедрости Рамзана Кадырова в отношении отличившихся спортсменов.

Сбиться со счета

Кажется, это уже пятый автомобиль, который Кадыров дарит Чимаеву. Осенью 2023 года боец получил новенький «Гелендваген» после победы над Камару Усманом. Ранее в одном из интервью Чимаев признавался, что получил от главы Чечни уже три «Мерседеса».

Фото: [ соцсети ]

«Борз» (по-чеченски «Волк», прозвище Чимаева) вообще пользуется особым расположением главы республики. После тяжелых последствий коронавируса боец даже собирался завершить карьеру, но Кадыров пригласил Чимаева к себе и пообещал помочь в восстановлении. Боец справился с последствиями болезни и триумфально добрался до титульного боя.

Емельяненко, Хабиб, Анкалаев

Бойцы ММА не раз получали подарки от Кадырова. Отметим, что национальная принадлежность — необязательное условие для награждения.

Так, в декабре 2017 года Александр Емельяненко получил ключи от «Мерса», победив американца Верджила Цвиккера на турнире WFCA 44 Grozny Battle. Это была первая победа бойца под знаменами клуба «Ахмат». Автомобиль недолго находился в собственности у Емельяненко. Он поспорил, что бросит пить, и поставил на кон подарок Кадырова.

Фото: [ соцсети ]

Дорогие автомобили Кадыров вручил Хабибу Нурмагомедову и Магомеду Анкалаеву, дагестанским бойцам, достигшим высот в UFC.

Боксеры тоже в чести

Экс-чемпион мира по боксу Артур Бетербиев, давно живущий в Канаде, в 2021 году рассказывал, что Рамзан Кадырович подарил ему «Мерседес». К тому времени Бетербиев уже владел двумя престижными поясами в профессиональном боксе.

Глава Чечни отметил, что автомобиль куплен за счет средств Общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Для вручения подарка боксера пригласили в Грозный, где и отметили его вклад в развитие спорта.

Главное — участие

Громкое и отчасти скандальное награждение чеченских спортсменов главой республики состоялось после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Ключи от автомобилей и солидные денежные премии Кадыров вручил чеченским олимпийцам — боксеру Адлану Абдурашидову, борцам классического и вольного стилей Исламу Магомедову, Анзору Болтукаеву и Ислам-беку Альбиеву, а также штангистам Адаму Малигову и Апти Аухадову, которые были отстранены от участия в Играх.

Дело в том, что все эти спортсмены выступили в Рио неудачно, оставшись далеко от медалей. А премированы были так щедро, как и не снилось олимпийским чемпионам из других регионов.

Кроме того, все причитающиеся дары получил и борец-вольник Альберт Саритов, завоевавший в Рио бронзовую медаль. Правда, к тому времени спортсмен уже сменил гражданство и выступал под румынским флагом.

Бутсы с бриллиантами

Футболисты «Ахмата» (ранее «Терека») также познали щедрость Рамзана Кадырова. О самом запоминающемся подарке в жизни рассказывал бывший игрок команды Маурисио.

Фото: [ соцсети ]

«Кадыров как-то подарил мне бутсы с бриллиантами. Позвонил и пригласил на ужин к себе в резиденцию. Там он вручил большую коробку. Когда увидел, что внутри, — офигел. Эти бутсы до сих пор хранятся у меня – лежат дома в сейфе. Для меня этот подарок дорог не в материальном плане, а в душевном», — вспоминал Маурисио.

Полузащитник Виктор Булатов рассказывал, что Кадыров мог наградить даже после проигранного матча. После поражения от раменского «Сатурна» со счетом 2:3 глава Чечни зашел в раздевалку команды, заявил, что в проигрыше виноваты не игроки, а судьи. После чего раздал премиальные как за победу и повел команду в дорогой столичный ресторан.

Булатов отметил, что «Терек» был единственной командой, где платили больше, чем обещали.

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

Хронометр для Марадоны

В 2011 году в Грозном устроили большой спортивный праздник. На «Ахмат Арене» сыграли сборная мира во главе с Диего Марадоной и сборная Кавказа. На поле вышел и сам Кадыров, отдавший в победном матче (5:2) две голевые передачи.

Мировые звезды получили памятные подарки от главного героя матча — дорогущие часы. Марадона стал обладателем хронометра, который был весь усыпан бриллиантами.