Рассказываем, почему обязательно стоит посетить «Кубок Игоря Акинфеева»

На днях Министерство физической культуры и спорта Московской области анонсировало, что арена «Новые Химки» 21 и 22 июня примет одно из крупнейших футбольных событий лета. На пятый «Кубок Игоря Акинфеева» съедутся сильнейшие юношеские команды со всей России. Рассказываем, почему турнир знаменитого вратаря стал уже почти культовым. На то есть как минимум пять причин.

ПРИЧИНА № 1. ПЕРВЫМИ УВИДЕТЬ БУДУЩУЮ ЭЛИТУ

Дни проведения «Кубка Игоря Акинфеева» обводят в календаре красным маркером футболисты всех крутейших юношеских команд России. На турнир приедут дети из школ ЦСКА, «Локо», «Зенита», «Ростова», «Рубина» и «Акрона». Подмосковье представят «Химки» и «Мастер-Сатурн». Команда из Егорьевска – всегда один из фаворитов. Также приедет тольяттинская «Академия Коноплева», которая с 2003 года штампует звезд. Вероятно, в Химках вы увидите будущую сборную России в полном составе.

ПРИЧИНА № 2. ТУРНИР МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Как мы выяснили у организаторов, в этом году на «Кубок Игоря Акинфеева» приедут минское «Динамо» и ташкентский «Пахтакор». По непроверенной информации, к ним добавится еще и казахстанский «Кайрат». Даже игра со странами ближнего зарубежья – это отличная практика для юношей.

«В 2023 году в турнире планируют принять участие 16 команд, всего 224 ребенка 2011 года рождения», – добавляют организаторы.

ПРИЧИНА № 3. ПРИОБЩИТЬСЯ К КИПЕРБОЛУ

Кипербол. Эта новая футбольная дисциплина развивается по личной инициативе Акинфеева. Что за игра? На поле две команды, в каждой по семь полевых игроков и по вратарю. Играют два тайма по 15 минут на поляне, вдвое меньше стандартной. При любом исходе после финального свистка бьют по семь пенальти. Если какая-то команда до этого побеждала с разницей в один – три мяча, она имеет преимущество по пенальти в один мяч. Команды, занявшие вторые – четвертые места на турнире в классическом футболе, разыграют Кубок кипербола. Так Акинфеев увеличивает зрелищность и интенсивность зрелища, параллельно повышая роль вратаря. Первый в истории Кубок кипербола год назад выиграл егорьевский «Мастер-Сатурн».

ПРИЧИНА № 4. ПОСМОТРЕТЬ БАТЛ

Есть еще одно изобретение Акинфеева, чтобы вратарям было интереснее. В кипербатл играют на специально оборудованной площадке, где два голкипера оказываются в одиночку против нападающих. Задача вратаря – защитить ворота от ударов нападающих и самому забить мяч в ворота противника. Игра ведется в формате отдельных эпизодов.

ПРИЧИНА № 5. УВИДЕТЬ ЗВЕЗД

Пока что список VIP-гостей не разглашается, но знаменитые коллеги Акинфеева, скорее всего, будут, как и в прошлые годы. Сам вратарь точно приедет на турнир, будет награждать победителей и общаться с болельщиками – есть возможность получить автограф у легенды сборной России.

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