Разбушевавшийся Станкович, непроигрывающая «Балтика», бывший армеец прибил ЦСКА: обзор РПЛ

Нервная ничья в матче тура

Центральный матч тура «Динамо» — «Спартак» изобиловал горячими моментами, большим количеством ошибок и завершился справедливой ничьей.

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия открыл счет на 19-й минуте. Воспользовавшись несогласованностью вратаря и защитника «Динамо», форвард закатил мяч в пустые ворота. Уже на 26-й минуте бело-голубые сравняли счет: Бителло навешивал со штрафного, мяч, никого не задев, юркнул в угол.

На 45-й минуте Бителло оформил дубль красивым ударом. Эпизод вызвал ярость у главного тренера красно-белых Деяна Станковича: серб выскочил на поле разбираться с арбитром Егором Егоровым, указывая, что до гола был фол на Маркиньосе. Разбушевавшегося тренера пришлось держать нескольким сотрудникам клуба. В итоге Станкович получил красную карточку, теперь ему грозит длительная дисквалификация с учетом бэкграунда специалиста.

Во втором тайме Ливай Гарсия снова подкараулил оборону «Динамо» на ошибке и сравнял счет — 2:2.

В игре дебютировали в этом сезоне много пропустившие из-за серьезных травм нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и вингер «Спартака» Тео Бонгонда.

«Краснодар» уходит в отрыв

Фото: [ ФК «Краснодар» ]

Чемпионы России упрочили свое лидерство, обыграв дома тольяттинский «Акрон» (2:1). В первом тайме команды обменялись голами: счет открыл Виктор Са, Артем Дзюба сравнял с пенальти.

На 76-й минуте Никита Кривцов принес победу «быкам», воспользовавшись передачей Артура Сперцяна. Для полузащитника сборной Армении это уже девятый ассист в сезоне, и по этому показателю он безоговорочный лидер: у идущих следом Николая Рассказова из «Крыльев Советов» и Зелимхана Бакаева из «Локомотива» по четыре результативных передачи.

В следующем туре «Краснодар» принимает «Зенит».

«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» потеряли очки

Фото: [ ФК «Балтика» ]

Петербургский клуб продолжает хромать. В восьмом туре «Зенит» не смог обыграть на выезде «Балтику» (0:0). При этом команда Андрея Талалаева не отсиживалась в обороне, а в компенсированное время едва не добыла победу.

«Балтика» пока еще ни разу не проиграла в РПЛ — четыре победы и четыре ничьих. Такой же показатель у «Локомотива», но железнодорожники, начав с четырех побед, затем четыре раза сыграли вничью. На этот раз «Локо» поделил очки с «Ахматом» (1:1). Счет на 46-й минуте открыл Эгаш Касинтура, на 79-й Алексей Батраков забил свой восьмой гол в чемпионате.

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

ЦСКА проиграл «Ростову» (0:1). Уже на седьмой минуте бывший армеец Константин Кучаев воспользовался неточным пасом Игоря Акинфеева. Армейцам пришлось завершать мяч вдевятером: в конце первого тайма прямую красную карточку получил Милан Гайич, а на 84-й минуте из-за второго предупреждения ЦСКА лишился Матеуса Алвеса.

Другие матчи и турнирная таблица

«Пари НН» обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. Хуан Боселли открыл счет на 42-й минуте, но еще в первом тайме уральцы отыгрались после пенальти Хорди Томпсона. В начале второй половины «Пари НН» с интервалом в две минуты решил судьбу матча: отличились Боселли и Олакунле Олусегун.

Фото: [ ФК «Крылья Советов» ]

«Сочи» продолжает проигрывать и после смены главного тренера. Игорь Осинькин отправился в гости в Самару к своей бывшей команде. В конце матча «Крылья Советов» добыли победу (2:0) после мячей Ивана Олейникова и Владимира Игнатенко.

«Рубин» со скромным счетом (1:0) обыграл дома махачкалинское «Динамо». Единственный мяч на 27-й минуте забил с пенальти Мирлинд Даку. Нападающий казанцев отличился в седьмой раз в сезоне.

«Краснодар» лидирует с 19 очками, по 16 баллов у «Балтики» и «Локомотива». ЦСКА выпал из призовой тройки (15), а «Рубин» к ней подобрался (14). Далее идут «Зенит» (13), «Крылья Советов» и «Спартак» (по 12). Вторую половину таблицы открывают «Динамо» и «Ахмат» (по 9), по 8 очков набрали «Ростов» и махачкалинское «Динамо». «Оренбург» (7) и «Пари НН» (6) находятся в зоне стыковых матчей, «Акрон» (6) и «Сочи» (1) — в зоне прямого вылета.