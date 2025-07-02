«Реал» одолел «Ювентус», дубль Гирасси вывел «Боруссию» в 1/4 финала: что происходит на клубном чемпионате мира

На клубном чемпионате мира, который проходит в США, определились последние участники 1/4 финала.

Хаби Алонсо заговорил про ДНК «Реала»

«Реал» обыграл в 1/8 финала «Ювентус». Минимальный счет 1:0 не должен обманывать: мадридский клуб владел преимуществом на протяжении всего матча, и голкипер «Юве» Микеле Ди Грегорио совершил десяток сейвов.

Счет в начале второго тайма открыл молодой форвард «Реала» Гонсало Гарсия, которой пробил головой после фирменного навеса новичка мадридского клуба Трента Александера-Арнолда. Это третий гол Гарсии на турнире. Воспитанник «Реала» подменял Килиана Мбаппе, заболевшего гастроэнтеритом. Во втором тайме француз впервые появился на поле на клубном чемпионате мира, заменив как раз Гарсию.

«Мы растем от матча к матчу. Сегодня мы прибавляли по ходу игры, поняли, где искать свободное пространство, и от этого наш футбол стал лучше. Нужно уметь биться, это в ДНК «Реала» — стиснуть зубы, делать то, что требуется. И сегодня мы это сделали», — прокомментировал победу новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.

При Алонсо «Реал» начал с ничьей с «Аль-Хилялем», который стал главной сенсацией турнира, а затем одержал три победы подряд.

«Боруссию» выручила связка Адейеми ­— Гирасси

Фото: [ ФК «Боруссия» (Дортмунд) ]

Дортмудская «Боруссия» обыграла мексиканский «Монтеррей» со счетом 2:1. Игру сделала связка нападающих германского клуба: на 14-й и 24-й минутах Серу Гирасси оформил дубль, забив после передач Карима Адейеми.

В начале второго тайма нападающий «Монтеррея Херман Бертераме отыграл один мяч, но большего мексиканцы добиться не смогли, хотя значительно превзошли соперника по числу ударов — 14 против 6 (7 против 3 в створ).

Дортмунднцы не дали состояться красивой истории: сыграть защитнику «Монтеррея» Серхио Рамосу, легенде «Реала», против своего бывшего клуба.

Состав четвертьфинальных пар

В четвертьфинале сыграют «Флуминенсе» — «Аль Хиляль», «Палмейрас» — «Челси», «Реал» — «Боруссия» и ПСЖ – «Бавария».

Наибольший интерес вызывает последний матч, в котором сойдутся два европейских гранда. Еще одна интрига: сможет ли продлиться и дальше сказка саудовского «Аль-Хиляля», выбившего из турнира «Манчестер Сити».