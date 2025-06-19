«Реал» потерял очки в первом матче при Алонсо, встреча с Трампом вдохновила «Ювентус»: что происходит на клубном ЧМ

На проходящем в США клубном чемпионате мира по футболу состоялись очередные матчи первого тура группового этапа.

Осечка «Реала»

Мадридский «Реал» проводил свой первый официальный матч под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо. Королевский клуб не смог одолеть саудовский «Аль-Хиляль» — 1:1.

«Реал» слабо провел первый тайм, хотя и смог открыть счет после удара Гонсалу Гарсии. Рубен Невеш сравнял счет с пенальти. Во втором тайме «Реал» усилил натиск и должен был побеждать, но на 92-й минуте марокканский вратарь «Аль-Хиляля» Яссин Буну отразил удар Федерико Вальверде с 11-метровой отметки.

Фото: [ ФИФА ]

После матча Хаби Алонсо философски заметил, что из каждого матча нужно извлекать уроки, которые помогу стать лучше.

Между тем «Реал» понес серьезные кадровые потери. Нападающий Килиан Мбаппе приболел, и неизвестно, сможет ли он вернуться в строй к следующей игре. А в матче с «Аль-Хилялем» травму получил Винисиус Жуниор.

Доминирование Европы

Матч мексиканской «Пачуки» и австрийского «Зальцбурга» в начале второго тайма прервался на целых полтора часа из-за грозы. К тому времени австрийцы вели после гола израильского полузащитника Оскара Глуха.

Сразу после возобновления игры «Пачука» отыгралась благодаря голу Брайана Гонсалеса, но европейцы все же взяли верх — победный гол на счету Карима Онисиво. Таким образом, «Зальцбург» стал лидером в группе с «Реалом» и имеет хорошие шансы на выход в плей-офф.

«Манчестер Сити» уверенно обыграл марокканский «Видад». Фил Фоден открыл счет на второй минуте, а в концовке второго тайма ассистировал на гол Жереми Доку. Этих двух мячей вполне хватило для победы.

Фото: [ ФИФА ]

В концовке второго тайма был удален защитник «МанСити» Рико Льюис, который после подката попал шипами в лицо Самуэлю Обенгу.

Трамп животворящий

Футболисты и руководство «Ювентуса» в сопровождении президента ФИФА Джанни Инфантино удостоились встречи в Белом доме. То ли напутствие Дональда Трампа так вдохновило «Старую синьору», то ли соперник был не слишком силен, но в стартовом матче «Ювентус» разгромил «Аль-Аин» из ОАЭ со счетом 5:0.

Рандаль Коло-Муани открыл счет на 11-й минуте, через 10 минут Франсишку Консейсау забил второй, еще через 10 минут Кенан Йылдыз довел счет до крупного, а под занавес первого тайма Коло-Муани оформил дубль.

«Ювентус» успокоился после 58-й минуты, когда свой второй мяч забил Консейсау. Туринский клуб лидирует в группе G, но, вероятно, судьба первого места определится в очной встрече «Ювентуса» и «Манчестер Сити».