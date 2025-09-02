Рекорд «Ливерпуля», Доннарумма едет в «МанСити», а Варди — в Италию: в Европе закрылось трансферное окно
Фото: [Александер Исак/ФК «Ливерпуль»]
В ночь на 2 сентября в европейских топ-лигах закрылось трансферное окно. Клубы предприняли последние попытки усилить свои составы до зимы.
Портал «Подмосковье сегодня» отмечает самые примечательные переходы игроков в последний трансферный день.
«Ливерпуль» закупился почти на полмиллиарда евро
«Ливерпуль» стал рекордсменом АПЛ по расходам за одно трансферное окно. Чемпионы Англии закупились на €483 млн и побили рекорд «Челси», установленный летом 2023 года, — €464.
Это произошло после того, как «Ливерпуль» все-таки договорился с «Ньюкаслом» о переходе нападающего Александера Исака за €144 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории АПЛ и третьим в мире, дороже покупали только Неймара и Килиана Мбаппе.
«Ливерпуль» был щедр этим летом. Особенно выделяются трансферы полузащитника Флориана Виртца из «Байера» за €125 млн и Юго Экитике из «Айтрахта» за €95 млн.
Доннарумма переходит в «Манчестер Сити»
Фото: [ФК ПСЖ]
Итальянский голкипер не договорился с ПСЖ, обиделся на клуб, которому помог выиграть Лигу чемпионов, и начал искать себе новую команду.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» заплатит ПСЖ €39 за голкипера, который заменит многолетнего вратаря «горожан» Эдерсона.
Официально о трансфере Доннаруммы еще не сообщалось, но близкие к клубу источники сообщают, что «Сити» успел оформить в срок все необходимые документы.
Варди покидает Туманный Альбион
Фото: [ФК «Кремонезе»]
Легенда «Лестера» Джейми Варди впервые будет играть за клуб за пределами Англии.
В конце прошлого сезона 38-летний нападающий объявил о своем уходе из «Лестера». Казалось, что брутальный форвард завершит карьеру. Но в последний день трансферного окна Варди на правах свободного агента подписался с итальянским «Кремонезе». Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления.
В составе «Лестера» Варди выигрывал чемпионат и Кубок Англии, провел 26 матчей за национальную сборную.
Алексис Санчес отправился в Испанию
Известный чилийский вингер Алексис Санчес на правах свободного агента перешел в «Севилью» — годичный контракт.
За свою богатую карьеру 36-летний футболист играл за «Барселону», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», а за сборную Чили сыграл 168 матчей.
В минувшем сезоне Алексис Санчес выступал за «Удинезе», и этот год был точно не лучшим в его карьере. Футболист сыграл всего в 14 матчах, не отметившись результативными действиями.
«Бавария» арендовала форварда «Челси»
Фото: [ФК «Бавария»]
«Бавария» арендовала у «Челси» нападающего сборной Сенегала Николаса Джексона. 24-летний форвард недешево обойдется мюнхенскому клубу. «Бавария» только за годичную аренду заплатит €16,5 млн и возьмет на себя зарплату Джексона — €8 млн в год.
Кроме того, если Джексон сыграет определенное количество матчей, «Бавария» обязуется через год выкупить футболиста за €65 млн.
Эта аренда стала одной из самых дорогих в истории футбола. Дороже клубы «брали взаймы» только Альваро Морату и Джованни Ло Чельсо. При этом Джексона нельзя назвать супербомбардиром. В минувшем сезоне в 30 матчах в АПЛ на его счету было 10 мячей.
«Ньюкасл» совершил дорогую покупку на флажке
Фото: [ФК «Ньюкасл»]
«Ньюкасл», оставшись без Исака, но с пачкой свободных денег, в последний момент позволил себе дорогое приобретение — за €57,7 млн «сороки» подписали нападающего «Брентфорда» Йоана Виссу.
В минувшем сезоне 28-летний конголезец наколотил в АПЛ 19 мячей.
Отмечается, что «Ньюкасл» успел оформить сделку за полминуты до закрытия трансферного окна.
«Комо» расторг контракт с известным английским полузащитником
Итальянский «Комо» расторг контракт с известным английским полузащитником Деле Алли.
Хавбек ярко начинал в «Тоттенхэме»: в сезоне 2016/17 он забил 22 мяча во всех турнирах, не играя на острие атаки. Но затем его подвели травмы и недостаток дисциплины.
В зимнее трансферное окно Деле Алли пришел в «Комо». За итальянский клуб он сыграл лишь девять минут. Вышел на замену, получил красную карточку и больше на поле не появлялся.
Теперь 29-летний футболист, сыгравший 37 матчей за сборную Англии, стал свободным агентом.