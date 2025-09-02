Рекорд «Ливерпуля», Доннарумма едет в «МанСити», а Варди — в Италию: в Европе закрылось трансферное окно

В ночь на 2 сентября в европейских топ-лигах закрылось трансферное окно. Клубы предприняли последние попытки усилить свои составы до зимы.

Портал «Подмосковье сегодня» отмечает самые примечательные переходы игроков в последний трансферный день.

«Ливерпуль» закупился почти на полмиллиарда евро

«Ливерпуль» стал рекордсменом АПЛ по расходам за одно трансферное окно. Чемпионы Англии закупились на €483 млн и побили рекорд «Челси», установленный летом 2023 года, — €464.

Это произошло после того, как «Ливерпуль» все-таки договорился с «Ньюкаслом» о переходе нападающего Александера Исака за €144 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории АПЛ и третьим в мире, дороже покупали только Неймара и Килиана Мбаппе.

«Ливерпуль» был щедр этим летом. Особенно выделяются трансферы полузащитника Флориана Виртца из «Байера» за €125 млн и Юго Экитике из «Айтрахта» за €95 млн.

Доннарумма переходит в «Манчестер Сити»

Фото: [ ФК ПСЖ ]

Итальянский голкипер не договорился с ПСЖ, обиделся на клуб, которому помог выиграть Лигу чемпионов, и начал искать себе новую команду.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» заплатит ПСЖ €39 за голкипера, который заменит многолетнего вратаря «горожан» Эдерсона.

Официально о трансфере Доннаруммы еще не сообщалось, но близкие к клубу источники сообщают, что «Сити» успел оформить в срок все необходимые документы.

Варди покидает Туманный Альбион

Фото: [ ФК «Кремонезе» ]

Легенда «Лестера» Джейми Варди впервые будет играть за клуб за пределами Англии.

В конце прошлого сезона 38-летний нападающий объявил о своем уходе из «Лестера». Казалось, что брутальный форвард завершит карьеру. Но в последний день трансферного окна Варди на правах свободного агента подписался с итальянским «Кремонезе». Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления.

В составе «Лестера» Варди выигрывал чемпионат и Кубок Англии, провел 26 матчей за национальную сборную.

Алексис Санчес отправился в Испанию

Известный чилийский вингер Алексис Санчес на правах свободного агента перешел в «Севилью» — годичный контракт.

За свою богатую карьеру 36-летний футболист играл за «Барселону», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», а за сборную Чили сыграл 168 матчей.

В минувшем сезоне Алексис Санчес выступал за «Удинезе», и этот год был точно не лучшим в его карьере. Футболист сыграл всего в 14 матчах, не отметившись результативными действиями.

«Бавария» арендовала форварда «Челси»

Фото: [ ФК «Бавария» ]

«Бавария» арендовала у «Челси» нападающего сборной Сенегала Николаса Джексона. 24-летний форвард недешево обойдется мюнхенскому клубу. «Бавария» только за годичную аренду заплатит €16,5 млн и возьмет на себя зарплату Джексона — €8 млн в год.

Кроме того, если Джексон сыграет определенное количество матчей, «Бавария» обязуется через год выкупить футболиста за €65 млн.

Эта аренда стала одной из самых дорогих в истории футбола. Дороже клубы «брали взаймы» только Альваро Морату и Джованни Ло Чельсо. При этом Джексона нельзя назвать супербомбардиром. В минувшем сезоне в 30 матчах в АПЛ на его счету было 10 мячей.

«Ньюкасл» совершил дорогую покупку на флажке

Фото: [ ФК «Ньюкасл» ]

«Ньюкасл», оставшись без Исака, но с пачкой свободных денег, в последний момент позволил себе дорогое приобретение — за €57,7 млн «сороки» подписали нападающего «Брентфорда» Йоана Виссу.

В минувшем сезоне 28-летний конголезец наколотил в АПЛ 19 мячей.

Отмечается, что «Ньюкасл» успел оформить сделку за полминуты до закрытия трансферного окна.

«Комо» расторг контракт с известным английским полузащитником

Итальянский «Комо» расторг контракт с известным английским полузащитником Деле Алли.

Хавбек ярко начинал в «Тоттенхэме»: в сезоне 2016/17 он забил 22 мяча во всех турнирах, не играя на острие атаки. Но затем его подвели травмы и недостаток дисциплины.

В зимнее трансферное окно Деле Алли пришел в «Комо». За итальянский клуб он сыграл лишь девять минут. Вышел на замену, получил красную карточку и больше на поле не появлялся.

Теперь 29-летний футболист, сыгравший 37 матчей за сборную Англии, стал свободным агентом.