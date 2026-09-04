Рекордсмен лиги, неистовый канадец, норвежец, пошедший против системы: 10 главных переходов межсезонья в КХЛ
Фото: [ХК «Шанхай Дрэгонз»]
5 сентября стартует регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Межсезонье получилось, как водится, бурным, важные перемены произошли во многих клубах. Производить обмены и дозаявки можно еще до января, но в целом клубы сформировали составы, с которыми они пойдут в сезон.
Портал «Подмосковье сегодня» выбрал 10 самых значительных переходов в КХЛ.
Вадим Шипачев («Салават Юлаев»)
Фото: [КХЛ]
39-летний рекордсмен КХЛ по сыгранным матчам, голевым передачам и набранным очкам поехал в Уфу после двух сезонов минском «Динамо». В общей сложности Шипачев провел 1134 матча (с учетом плей-офф) и набрал 1027 (321+706) очков.
В минувшем сезоне ветеран показал скромную для себя статистику (42 очка в регулярке), но по-прежнему остается элитным диспетчером. В команде Виктора Козлова немало талантливой молодежи, и опытный наставник на льду уфимцам точно не помешает.
Джош Ливо («Авангард»)
Фото: [ХК «Авангард»]
33-летний канадец провел в КХЛ два с половиной сезона и уже в первом полноценном за «Салават Юлаев» установил снайперский рекорд лиги — 49 шайб. В минувшем сезоне Ливо выступал за хромающий «Трактор» и все равно выбил более очка за игру — 65 (26+39).
С приходом Ливо «Авангард» называют едва ли не главным претендентом на Кубок Гагарина, а ведь омичи еще взяли бывшего партнера Никиты Кучерова Седрика Пакетта, а также вернули из НХЛ нападающего Егора Афанасьева и голкипера Ивана Просветова.
Александр Барабанов («Автомобилист»)
Фото: [КХЛ]
Экс-нападающий «Ак Барса» совершил самый громкий в плане финансов переход. С учетом бонусов он сможет заработать в столице Урала до 300 млн руб. за два года. В двух последних сезонах в Казани форвард с опытом игры за «Торонто» и «Сан-Хосе» набирал более 50 очков за регулярку и очень солидно выглядел в плей-офф.
Кевин Хейс («Ак Барс»)
Фото: [НХЛ]
Казанский клуб большую часть межсезонья вел себя пассивно и одного за другим терял своих звезд. Наконец, финалист Кубка Гагарина совершил громкое подписание. 34-летний Хейс — заметный игрок в НХЛ: более 800 матчей в регулярке, 446 очков, был даже участником Матча звезд.
Последние пару сезонов в «Питтсбурге» получились неважными с точки зрения статистики, но габаритному американцу мешали травмы. В любом случае, это мощное усиление: поможет в спецбригадах и будет доминировать на точке вбрасывания.
Нэйтан Тодд («Металлург»)
Фото: [ХК «Ак Барс»]
Канадец провел два сильных сезона в КХЛ, и «Металлург» выписал ему серьезную зарплату — 155 млн руб. за два года. Тодд имеет репутацию универсального форварда, не чурающегося черновой работы. Для техничного, но малогабаритного нападения уральцев это важное дополнение. Поможет канадец и в большинстве.
За два сезона в КХЛ Тодд набрал 122 (44+78) очка в 153 матчах с учетом плей-офф. Трудолюбивый канадец успел стать весьма уважаемым игроком в лиге.
Евгений Кузнецов («Сибирь»)
Фото: [КХЛ]
Потенциально самый талантливый игрок КХЛ продолжает искать себя. Эти поиски завели 34-летнего Кузнецова в «Сибирь», где пытаются избавиться от статуса аутсайдера.
Конечно, обладатель Кубка Стэнли и бывшая звезда НХЛ еще способен на чудеса. Все зависит от самого Кузнецова, его дисциплины и требовательности к себе. Два предыдущих сезона в КХЛ получились не такими, какими их ждали от большого мастера. Пора ответить хейтерам.
Максим Комтуа («Спартак»)
Фото: [ХК «Спартак»]
Красно-белые затеяли масштабную перестройку. Среди новичков опытные Алекс Гальченюк и Евгений Свечников, так и не заигравший в НХЛ, но главное приобретение — 27-летний канадец Максим Комтуа, которого «Спартак» выменял в «Динамо» на Никиту Коростелева.
Комтуа ярко провел первый сезон за «Динамо» — 50 очков и 99 минут штрафа, второй получился скромнее. Новый главный тренер бело-голубых Леонид Тамбиев заявил, что ему не нужен игрок, который хватает глупые удаления и устраивает на льду провокации. Хотя положительных качеств у неистового канадца, пожалуй, больше: отличный бросок, умелая игра на пятаке и большое количество силовых приемов. Безусловно, это один из самых ярких игроков в КХЛ.
Даниил Мироманов (СКА)
Фото: [КХЛ]
29-летний защитник вернулся в Россию после неудачного заокеанского сезона. В НХЛ хоккеист свой потенциал до конца не реализовал. Хотя в позапрошлом сезоне он был заметной фигурой в «Калгари», играл в первой паре. Мироманов начинал нападающим, потом переквалифицировался в атакующего защитника, а в НХЛ из него пытались сделать домоседа.
Мироманов переходит в СКА к Игорю Ларионову, который когда-то был его агентом. Возобновление сотрудничества на другом уровне выглядит весьма перспективным.
Дмитрий Яшкин («Шанхай»)
Фото: [КХЛ]
«Шанхай Дрэгонз» затеяли очередную перестройку под руководством нового президента клуба Ильи Ковальчука. Задача — как минимум попасть в плей-офф. Новичков в команде много, и Яшкин — самый важный из них.
Нападающий перебрался в КХЛ в 2019 году, и с тех пор у него в активе три сезона с 60+ очками. Два раза лига признавала его самым ценным игроком регулярного чемпионата. Мощное усиление для «Шанхая» и еще одна потеря для «Ак Барса».
Хенрик Хаукеланн («Трактор»)
Фото: [ХК «Трактор»]
Норвежский голкипер блеснул на чемпионате мира, существенно повысив свои акции. Доселе малоизвестный хоккеист получил предложение из КХЛ и принял его, несмотря на возмущение на родине. Хаукеланну закрыта дорога в сборную, пока он играет в России. Но норвежец выбрал финансовое благополучие своей семьи.
«Трактор», впрочем, рискует. Одно дело — блеснуть в нескольких матчах на коротком турнире, особенно в команде, где в твои ворота летит множество бросков, другое — стабильно играть на долгой дистанции.