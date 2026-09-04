Рекордсмен лиги, неистовый канадец, норвежец, пошедший против системы: 10 главных переходов межсезонья в КХЛ

5 сентября стартует регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Межсезонье получилось, как водится, бурным, важные перемены произошли во многих клубах. Производить обмены и дозаявки можно еще до января, но в целом клубы сформировали составы, с которыми они пойдут в сезон.

Портал «Подмосковье сегодня» выбрал 10 самых значительных переходов в КХЛ.

Вадим Шипачев («Салават Юлаев»)

Фото: [ КХЛ ]

39-летний рекордсмен КХЛ по сыгранным матчам, голевым передачам и набранным очкам поехал в Уфу после двух сезонов минском «Динамо». В общей сложности Шипачев провел 1134 матча (с учетом плей-офф) и набрал 1027 (321+706) очков.

В минувшем сезоне ветеран показал скромную для себя статистику (42 очка в регулярке), но по-прежнему остается элитным диспетчером. В команде Виктора Козлова немало талантливой молодежи, и опытный наставник на льду уфимцам точно не помешает.

Джош Ливо («Авангард»)

Фото: [ ХК «Авангард» ]

33-летний канадец провел в КХЛ два с половиной сезона и уже в первом полноценном за «Салават Юлаев» установил снайперский рекорд лиги — 49 шайб. В минувшем сезоне Ливо выступал за хромающий «Трактор» и все равно выбил более очка за игру — 65 (26+39).

С приходом Ливо «Авангард» называют едва ли не главным претендентом на Кубок Гагарина, а ведь омичи еще взяли бывшего партнера Никиты Кучерова Седрика Пакетта, а также вернули из НХЛ нападающего Егора Афанасьева и голкипера Ивана Просветова.

Александр Барабанов («Автомобилист»)

Фото: [ КХЛ ]

Экс-нападающий «Ак Барса» совершил самый громкий в плане финансов переход. С учетом бонусов он сможет заработать в столице Урала до 300 млн руб. за два года. В двух последних сезонах в Казани форвард с опытом игры за «Торонто» и «Сан-Хосе» набирал более 50 очков за регулярку и очень солидно выглядел в плей-офф.

Кевин Хейс («Ак Барс»)

Фото: [ НХЛ ]

Казанский клуб большую часть межсезонья вел себя пассивно и одного за другим терял своих звезд. Наконец, финалист Кубка Гагарина совершил громкое подписание. 34-летний Хейс — заметный игрок в НХЛ: более 800 матчей в регулярке, 446 очков, был даже участником Матча звезд.

Последние пару сезонов в «Питтсбурге» получились неважными с точки зрения статистики, но габаритному американцу мешали травмы. В любом случае, это мощное усиление: поможет в спецбригадах и будет доминировать на точке вбрасывания.

Нэйтан Тодд («Металлург»)

Фото: [ ХК «Ак Барс» ]

Канадец провел два сильных сезона в КХЛ, и «Металлург» выписал ему серьезную зарплату — 155 млн руб. за два года. Тодд имеет репутацию универсального форварда, не чурающегося черновой работы. Для техничного, но малогабаритного нападения уральцев это важное дополнение. Поможет канадец и в большинстве.

За два сезона в КХЛ Тодд набрал 122 (44+78) очка в 153 матчах с учетом плей-офф. Трудолюбивый канадец успел стать весьма уважаемым игроком в лиге.

Евгений Кузнецов («Сибирь»)

Фото: [ КХЛ ]

Потенциально самый талантливый игрок КХЛ продолжает искать себя. Эти поиски завели 34-летнего Кузнецова в «Сибирь», где пытаются избавиться от статуса аутсайдера.

Конечно, обладатель Кубка Стэнли и бывшая звезда НХЛ еще способен на чудеса. Все зависит от самого Кузнецова, его дисциплины и требовательности к себе. Два предыдущих сезона в КХЛ получились не такими, какими их ждали от большого мастера. Пора ответить хейтерам.

Максим Комтуа («Спартак»)

Фото: [ ХК «Спартак» ]

Красно-белые затеяли масштабную перестройку. Среди новичков опытные Алекс Гальченюк и Евгений Свечников, так и не заигравший в НХЛ, но главное приобретение — 27-летний канадец Максим Комтуа, которого «Спартак» выменял в «Динамо» на Никиту Коростелева.

Комтуа ярко провел первый сезон за «Динамо» — 50 очков и 99 минут штрафа, второй получился скромнее. Новый главный тренер бело-голубых Леонид Тамбиев заявил, что ему не нужен игрок, который хватает глупые удаления и устраивает на льду провокации. Хотя положительных качеств у неистового канадца, пожалуй, больше: отличный бросок, умелая игра на пятаке и большое количество силовых приемов. Безусловно, это один из самых ярких игроков в КХЛ.

Даниил Мироманов (СКА)

Фото: [ КХЛ ]

29-летний защитник вернулся в Россию после неудачного заокеанского сезона. В НХЛ хоккеист свой потенциал до конца не реализовал. Хотя в позапрошлом сезоне он был заметной фигурой в «Калгари», играл в первой паре. Мироманов начинал нападающим, потом переквалифицировался в атакующего защитника, а в НХЛ из него пытались сделать домоседа.

Мироманов переходит в СКА к Игорю Ларионову, который когда-то был его агентом. Возобновление сотрудничества на другом уровне выглядит весьма перспективным.

Дмитрий Яшкин («Шанхай»)

Фото: [ КХЛ ]

«Шанхай Дрэгонз» затеяли очередную перестройку под руководством нового президента клуба Ильи Ковальчука. Задача — как минимум попасть в плей-офф. Новичков в команде много, и Яшкин — самый важный из них.

Нападающий перебрался в КХЛ в 2019 году, и с тех пор у него в активе три сезона с 60+ очками. Два раза лига признавала его самым ценным игроком регулярного чемпионата. Мощное усиление для «Шанхая» и еще одна потеря для «Ак Барса».

Хенрик Хаукеланн («Трактор»)

Фото: [ ХК «Трактор» ]

Норвежский голкипер блеснул на чемпионате мира, существенно повысив свои акции. Доселе малоизвестный хоккеист получил предложение из КХЛ и принял его, несмотря на возмущение на родине. Хаукеланну закрыта дорога в сборную, пока он играет в России. Но норвежец выбрал финансовое благополучие своей семьи.

«Трактор», впрочем, рискует. Одно дело — блеснуть в нескольких матчах на коротком турнире, особенно в команде, где в твои ворота летит множество бросков, другое — стабильно играть на долгой дистанции.