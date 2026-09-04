Ночная атака на Москву: Собянин сообщил подробности налета БПЛА

Первое сообщение поступило в 00:09 — отражена атака десяти БПЛА. Следующее — в 03:58: сбиты еще 13 дронов, летевших на столицу. Третья волна зафиксирована в 05:47: уничтожены 12 беспилотников.

На всех местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось о порядке действий при ЧС. Если объявлена угроза БПЛА, первое — уйти с улицы. Укрыться лучше в капитальном здании, подвале или подземном переходе. Не стойте у окон, не пользуйтесь лифтом и без необходимости не доставайте телефон.

Тем, кто в машине, стоит ее покинуть и уйти в укрытие. К обломкам сбитого дрона подходить нельзя — это опасно.

Также спасатели советуют заранее собрать «тревожный чемоданчик»: документы, наличные, запас воды и еды, аптечку, средства гигиены и связи. В экстренной ситуации это сэкономит время.