Безалкогольное пиво может быть полезным: неожиданные плюсы напитка без градуса

Безалкогольное пиво — не лекарство, но при умеренном потреблении может дополнить рацион. В нем есть витамины группы B и минералы, которые поддерживают нервы, сердце и кости. Подробности РИА Новости рассказала эндокринолог Полина Фукаляк.

В напитке содержатся витамины B2, B3 и B6. Они важны для нервной системы и обмена веществ. Также присутствуют калий, магний и кремний. Кремний укрепляет кости и сосуды, поддерживает ногти и волосы. Калий и магний помогают сердцу и нервам. Организм сам эти вещества не вырабатывает.

Безопасная норма — одна небольшая банка или бутылка в день. Спорт эту цифру не меняет. Если следите за весом, калорийность напитка нужно учитывать.

Восполнить все витамины одним пивом нельзя: концентрация полезных веществ там умеренная.

Отдельный вопрос — восстановление после нагрузок. Безалкогольное пиво рассматривают как вариант из-за воды и электролитов. Но при сильном потоотделении, например в жару или бане, основой остается обычная вода. Остальное — лишь дополнение.

Ранее сообщалось, что врач назвала признаки нехватки воды в организме.