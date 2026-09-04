Дроны вместо складов: при каком условии бизнес сможет экономить до ₽12 млн в год

Дроны могут избавить бизнес от лишних складов. Один неоткрытый объект экономит до ₽12 млн в год. Но технология заработает только при одном условии — не менее трех заказов за полет. Оценку « Газете.Ru » привел глава «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Идея в том, чтобы расширить зону обслуживания уже работающих дарксторов — складов, где собирают интернет-заказы. Если дрон долетит дальше, но уложится в привычные сроки, арендовать дополнительное помещение не придется. Его содержание обходится в ₽800 тысяч — ₽1 млн ежемесячно.

Ключевой момент — загрузка. Один полет должен закрывать минимум три заказа, иначе экономика не сходится.

Для повышения эффективности предлагается увеличить предельную взлетную массу гражданских дронов с 30 до 50 кг. Это разрешат компаниям, доказавшим безопасность своих технологий. Больше вес — больше заказов за рейс.

Тестировать сценарии будут в регионах, которые отберет Минтранс. Управление полетами возьмет на себя цифровая платформа на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». По итогам пилота определят стоимость доставки, требования к инфраструктуре и условия масштабирования.

Ранее сообщалось, что для получения ₽36 тысяч из ПДС вносится ₽2 тысячи в год.