Синоптики спрогнозировали до +23 градусов и дождь в Подмосковье 4 сентября

В столичном регионе в пятницу, 4 сентября, ожидается переменная облачность. В Московской области местами возможен небольшой дождь, следует из прогноза Гидрометцентра .

В Москве днем воздух прогреется до +20…+22 градусов, ночью температура опустится до +12. В Подмосковье днем ожидается от +18 до +23 градусов, а в ночные часы местами похолодает до +9.

Ветер будет дуть с юго-запада с переходом на южное направление. Его скорость составит 5–10 м/с.

Атмосферное давление в течение дня будет находиться в диапазоне 738–745 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в России выпал первый снег.