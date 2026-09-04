Глейхенгауз раскрыл, что помешало Петросян успешнее выступить на Олимпиаде

По мнению специалиста, олимпийский сезон у фигуристки не задался с самого начала из-за мощнейшего психологического давления, которое было на спортсменку из-за отстранения россиян. В итоге Россия получила только по одной квоте в женском и мужском одиночном катании.

«Перед другими Олимпиадами психологчиеская нагрузка распределена. Ты вкатываешься постепенно, входишь в форму: июнь, июль, август... В сентябре начинаешь сезон... Поездил по Гран-при, обкатал программу, в конце декабря чемпионат России, на котором тебе надо быть в тройке. И вот ты поехал на Олимпиаду. То есть все по восходящей. А здесь уже в мае месяце идет объявление, и все знают, кто поедет на Олимпиаду. То есть ты уже с мая знаешь, что другого никакого варианта нет. И заменить нельзя. И с мая до Олимпиады ты живешь с эти грузом», — рассказал Глейхенгауз.

Также он отметил судейский фактор. Из-за отсутствия рейтинга Петросян выступала в первой разминке, а ранее у судей не было возможности познакомиться с ее программами, узнать саму спортсменку, а в фигурном катании это очень важный фактор. В обычных обстоятельствах Петросян должна была занять призовое место после короткой программы и после этого не идти на риск в произвольной, что оказало на спортсменку дополнительное давление.

Напомним, Аделия Петросян на Олимпиаде заняла шестое итоговое место.