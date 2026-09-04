Маркетплейсы начнут штрафовать на ₽500 тысяч: новые правила с 1 октября

С 1 октября в России заработают новые штрафы для маркетплейсов и продавцов. Платформы за отдельные нарушения заплатят до ₽500 тысяч, селлеры — до ₽200 тысяч. О чем речь, « Известиям » объяснил юрист Шон Бетрозов.

Изменения внесены законом № 295-ФЗ от 4 августа 2026 года. В КоАП появились две новые статьи — 14.69 и 14.70.

Статья 14.70 касается продавцов. Она запрещает торговать товарами, ограниченными или запрещенными в интернете: продукцией без маркировки «Честный знак», лекарствами, БАДами, медизделиями и пестицидами без действующих сертификатов или деклараций.

Первое нарушение обойдется компаниям в ₽30–70 тысяч, предпринимателям и должностным лицам — в ₽5–30 тысяч. Повторное — до ₽200 тысяч для организаций и до ₽50 тысяч для ИП.

Статья 14.69 защищает права продавцов. В ней 12 составов. Штраф до ₽500 тысяч грозит за незаконное ограничение доступа к личному кабинету и отказ рассматривать претензии селлеров.

До ₽400 тысяч — за принудительные скидки за счет продавца, ухудшение поисковой выдачи при отказе от акций, нарушения по договору-оферте и задержку уведомлений о его изменении. Несоблюдение порядка снижения цены — ₽300 тысяч. Необоснованная блокировка карточки товара — от ₽50 до ₽100 тысяч.

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