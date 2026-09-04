Минсельхоз сообщил о росте производства яблок в России

Минсельхоз России по поручению президента продолжает меры по наращиванию производства фруктов и ягод. В ведомстве рассчитывают достичь показателей, предусмотренных Доктриной продовольственной безопасности, пишет ТАСС .

Развитию отрасли способствует государственная поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями. С начала действия профильной госпрограммы в стране заложено 176,3 тыс. га плодовых и ягодных культур, включая питомники. Около 64,5% площадей приходится на интенсивные сады.

В 2025 году производство яблок в организованном секторе, несмотря на сложную погоду в ряде регионов, достигло рекордных 2 млн тонн против 1,8 млн тонн годом ранее. Уровень самообеспеченности составил 85,5%. К 2028 году его планируют довести до 100%.

По итогам 2026 года Минсельхоз ожидает около 2,1 млн тонн яблок. За пять лет объем их производства вырос в 1,7 раза — с 1,2 млн тонн в 2020 году. За десятилетие показатель увеличился в 3,3 раза: с 0,6 млн тонн в 2015 году.

Ранее сообщалось, что за год сливочное масло подешевело на 8,5%.