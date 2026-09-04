РАН обновила словарь имен сказочных и литературных героев

Имена Джеймса Бонда, Штирлица и Василия Теркина вошли в академический орфографический ресурс «Академос» Института русского языка имени Виноградова РАН. Обновление затронуло имена персонажей литературы, фольклора, мифов и сказок, пишет РИА Новости .

В словаре появились новые статьи, посвященные, в частности, папе Карло, человеку в футляре, царям Берендею и Дадону, Крокодилу Гене и Ходже Насреддину. База также пополнилась производными словами, среди которых «бондовский», «джеймс-бондовский», «бармалейский» и «собакевический».

Специалисты уточнили написание некоторых имен. В названиях «Зайка-Зазнайка» и «Муха-Цокотуха» теперь прописными буквами оформляются обе части.

Для ряда персонажей, чьи имена встречались в разных вариантах, в качестве нормативного приведено написание со строчной буквы. В их числе «баба-яга», «конек-горбунок» и «чудо-юдо».

Ранее сообщалось, что мэр французской коммуны запретил комарам летать над ее территорией.