Сколько государство добавит к вашим сбережениям: правила ПДС в 2026 году

Чтобы получить государственную добавку к сбережениям, достаточно вносить в программу долгосрочных сбережений от ₽2 тысяч в год. Максимально государство добавит ₽36 тысяч. Как считается доплата и кто получит больше, « Газете.Ru » объяснил экономист Игорь Балынин.

Размер поддержки привязан к доходу. Если он до ₽80 тысяч в месяц, государство удваивает взнос: рубль на рубль. Для максимальной выплаты достаточно внести ₽36 тысяч. При доходе от ₽80 до ₽150 тысяч действует схема «один к двум» — чтобы получить ₽36 тысяч, нужно пополнить счет на ₽72 тысячи. При заработке свыше ₽150 тысяч соотношение «один к четырем», личный взнос — ₽144 тысячи.

Дополнительный бонус — налоговый вычет. Лимит составляет ₽400 тысяч в год. При взносе ₽36 тысяч и ставке НДФЛ 13% вернут ₽4680.

С 1 сентября лимит увеличивается до ₽500 тысяч для договоров в пользу детей до 18 лет и студентов-очников до 24 лет. Но получить такой вычет через работодателя до конца налогового периода нельзя.

Выплаты по программе положены женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет либо спустя 15 лет после заключения договора. Деньги могут отдать досрочно — на дорогостоящее лечение или при потере кормильца. Средства застрахованы на ₽2,8 млн, пенсионные накопления и добавки государства учитываются сверх этой суммы.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз сообщил о росте производства яблок в России.