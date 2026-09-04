Массированная атака дронов на Сочи и Сириус: повреждены дома, горит нефтебаза

Сочи и Сириус переживают массовый налет беспилотников. Цели — гражданские объекты. В жилых домах выбиты стекла, на нефтебазе вспыхнул пожар. Пострадавших, по данным Оперштаба, нет, пишет ТАСС .

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил: повреждено остекление в нескольких многоэтажках и зданиях. Локальные возгорания быстро ликвидировали. Отдельный очаг возник на территории нефтебазы — его также тушат.

По предварительной информации, жертв и раненых нет. На местах обнаружения обломков дронов работают оперативные службы. Ситуация остается под контролем, отражение атаки продолжается.

Ранее сообщалось, что Москва пережила одну из крупнейших атак дронов за последние два года.