Абитуриентам будут автоматически подбирать свободные бюджетные места

Выпускникам, не попавшим на бюджет, хотят помочь с поиском свободных мест. Депутат Борис Чернышов предлагает научить сервис «Поступление в вуз онлайн» автоматически подбирать вакантные бюджетные позиции и сразу подавать документы. Обращение направлено министру Валерию Фалькову. Об этом пишет РИА Новости .

Идея в следующем: как только появляются данные о незаполненных местах, система сравнивает требования вузов с баллами ЕГЭ конкретного абитуриента. На основе этого формируется персональный список доступных программ. Подать документы на дополнительный прием можно будет прямо через сервис.

По мнению Чернышова, такое проактивное информирование решит сразу несколько задач: меньше пустующих бюджетных мест, больше шансов у выпускников получить бесплатное образование, эффективнее расходуется государственное финансирование.

Обращение уже направлено в Минобрнауки. Если инициативу поддержат, механизм появится в рамках действующего суперсервиса.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз сообщил о росте производства яблок в России.