Лже-проверки в школах: как не стать соучастником преступления
Член ОП Машаров: учителей вынуждают брать кредиты и отдавать наличные курьерам
Фото: [Работа банкомата/Медиасток.рф]
С началом учебного года телефонные аферисты взялись за педагогов. Им звонят с сообщением о проверке в школе, после чего «куратор из ФСБ» выманивает деньги. Член Общественной палаты Евгений Машаров рассказал РИА Новости, как работает схема и чем она опасна.
Все начинается со звонка учителю. Говорят, что в отношении него или руководства школы проводится проверка, и сейчас свяжется куратор из ФСБ. Все его требования нужно выполнять без вопросов.
Дальше лже-куратор психологически давит: требует перевести деньги на «безопасный счет» или передать наличные курьеру. Если у человека нет нужной суммы — убеждает взять кредит, при этом в банке советуют скрывать настоящую цель займа.
В особо тяжелых случаях жертву вовлекают в противоправные действия, обещая вернуть похищенное. На этом этапе человек уже подавлен, но надежда вернуть деньги берет верх. Итог — уголовное или административное дело. Машаров подчеркивает: поверивший аферистам педагог рискует сам стать фигурантом разбирательства.
До этого сообщалось, что МЧС объявило предупреждение из-за тумана в столице.