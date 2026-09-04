«Законные военные цели»: Россия предупредила Берлин о последствиях милитаризации
Посольство РФ: места размещения дальнобойных ракет в ФРГ станут военными целями
Россия предупредила: если Германия разместит у себя дальнобойное оружие, его позиции станут законными военными целями. В Берлине уже развернули работу над арсеналом, способным бить на 2 тысячи километров.
В посольстве России в ФРГ заявили «Известиям», что критики германской милитаризации правы: такие объекты неминуемо попадут под удар. Европа лишь ускоряет гонку вооружений.
По словам дипломатов, Германия вместе с Францией и Великобританией создает дальнобойный арсенал. Официально это объясняют сдерживанием России. Военные планы предусматривают удары по объектам в глубоком тылу на дистанции до 2 тысяч километров. Работа идет по линии военно-технического сотрудничества с Парижем и Лондоном.
В Берлине также закрепляют курс на собственные высокоточные ракеты и беспилотники. Амбиции объясняют отсутствием ядерного оружия у бундесвера.
Москва не раз указывала на рост активности НАТО у западных границ и призывала отказаться от милитаризации континента. В МИД РФ подчеркивали готовность к равноправному диалогу, но ответ на расширение альянса будет соразмерным.
До этого стало известно, что Зеленский анонсировал кадровые перестановки в СБУ и ГУР после перестрелки.