Проснулся, но не можешь пошевелиться: почему тело не слушается

Вы уже проснулись, но тело не двигается. На груди будто лежит камень, а в темноте мерещится фигура. Это сонный паралич. С ним сталкиваются до 40% людей. Сомнолог София Черкасова рассказала « Газете.Ru », почему так происходит и как быстро прийти в себя.

Во время фазы быстрого сна мозг отключает мышцы, чтобы человек не разыгрывал сновидения. Иногда сознание просыпается раньше, чем защитный механизм выключается. Тело еще спит, а мозг уже работает. Отсюда и пугающий эффект: реальность смешивается с обрывками сна, появляются галлюцинации — чужое присутствие, давление, звуки.

Физической угрозы нет. Обычно это разовый сбой, сигнал о переутомлении нервной системы. Провоцируют недосып, стресс, смена часовых поясов и сон на спине.

Выйти из состояния поможет простой прием: не вскакивать резко, а спокойно дышать и попробовать пошевелить чем-то малым — пальцем, языком или глазами. После этого движение возвращается быстро.

Лучшая профилактика — стабильный режим, отказ от гаджетов перед сном и контроль стресса. Понимание механизма сонного паралича снижает панику при следующих эпизодах.

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