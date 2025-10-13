Революция в русском регби: Казань — чемпион, «Енисей-СТМ» — только третий после 15 финалов подряд

Путь к финалу

Казанский клуб стал полным триумфатором сезона, оформив требл: ранее были завоеваны Суперкубок и Кубок России.

В регулярном чемпионате «Стрела» финишировала только на третьем месте. Но в полуфинальных матчах казанцы наголову разбили «Красный Яр» — 44:13, 36:27.

Фото: [ РК «Стрела-Ак Барс» ]

Специалисты и болельщики ожидали повторения прошлогоднего финала, в котором встречались «Стрела» и красноярский «Енисей-СТМ». Но «сибирская тяжелая машина» достаточно неожиданно уступила дорогу амбициозному московскому «Динамо» — 24:25, 29:48.

«В этой жизни нет ничего вечного. Когда-то все кончается, и, к сожалению, закончилось сегодня на нашем поле», — сказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин.

Впрочем, после убедительной победы в бронзовом матче над «Красным Яром» (43:17) Первухин пообещал, что в следующем сезоне команда «обязательно вернется».

Давно такого не было

Финалы не всегда получаются зрелищными. Но в этот раз «Стрела-Ак Барс» и «Динамо» порадовали болельщиков ярким матчем, в котором интрига сохранялась до последней секунды.

Казань уверенно повела в счете: 15:6 после первого тайма, в самом начале второго Герман Давыдов сумасшедшим дроп-голом увеличил преимущество еще на три очка. Но «Динамо» нечего было терять, молодая команда Юрия Кушнарева и так уже прыгнула в этом сезоне выше головы. Москвичи вплотную приблизились в счете — 23:25. Казалось, исход матча был решен на 73-й минуте после заноса Йохана Тромпа. Но «Динамо» ответило мощным натиском и штрафной попыткой, а затем продолжало атаковать до конца матча. «Стрела» все же выстояла — 32:30 в одном из самых ярких финалов за последние годы.

Фото: [ РК «Стрела-Ак Барс» ]

«До сих пор немного трудно поверить, что мы выиграли все три трофея в этом сезоне. Это звучит почти нереально — завоевать Кубок, Суперкубок и чемпионат за один год. Сегодняшняя игра была тяжелой, особенно с учетом погоды и качества поля. «Динамо» сражалось до последней минуты, давило на нас все 80 минут. В целом, это был, наверное, самый сложный сезон в истории клуба: много давления, много ожиданий, но ребята выдержали», — сказал главный тренер «Стрелы» Джей Пи Нил.

Новый гегемон или конкурентный чемпионат

История чемпионатов России по регби складывалась так, что все время была команда, явно доминирующая над другими. В 90-х это был «Красный Яр». Затем «ВВА-Подмосковье» из Монина с 2003 по 2010 год лишь раз отдало чемпионство «Енисею-СТМ». А после этого наступила эра самого «Енисея».

Красноярский клуб, начиная с 2009 года, сыграл в 15 финалах подряд. «Сибтяжмаш» остается лидером по числу завоеванных титулов в чемпионате России — 13. В сезоне 2022/23 красноярцы неожиданно проиграли в финале пензенскому «Локомотиву», но это можно было счесть несчастным случаем — через год «Енисей-СТМ» вновь был лучшим.

Теперь прежний гегемон явно утратил хватку — в команде слишком много возрастных игроков. А вот «Стрела» собрала очень мощный состав. Означает ли это появление в российском регби нового лидера на долгие годы?

Фото: [ РК «Стрела-Ак Барс» ]

«В следующем сезоне все будут настраиваться против нас по-особенному — как против действующих чемпионов. Но это часть пути: одно дело выиграть, а другое — подтверждать статус снова и снова. Самое трудное — не стать чемпионом один раз, а удерживать этот уровень год за годом. Мы гордимся этим сезоном, но уже думаем о следующем — будем стремиться защитить титул», — говорит Джей Пи Нил.

В его словах нет никакого кокетства. Уровень российского чемпионата растет, он становится все более конкурентным. Прямо сейчас есть пять команд («Стрела», «Динамо», «Енисей-СТМ», «Красный Яр», «Локомотив»), исход матчей между которыми предсказать почти невозможно.