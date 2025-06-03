Революция в СКА: не игравшего на профессиональном уровне Ротенберга сменил «Профессор» Ларионов

ХК СКА провалил сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Одна из самых богатых команд лиги, располагающая звездным набором игроков, заняла лишь седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и вылетела после первого круга плей-офф. Оргвыводы не заставили себя ждать.

Шаг первый: смена совета директоров

30 мая в СКА состоялось заседание совета директоров. Результаты работы совета директоров, главного тренера и тренерского штаба, руководящего менеджмента признаны неудовлетворительными. Топ-менеджмент клуба «пошел под нож».

Председатель совета директоров Александр Медведев, одновременно руководивший петербургским футболом и хоккеем, ушел из клуба. Новый состав совета директоров возглавил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, генеральным директором клуба был назначен Никита Стеничкин.

Медведев возглавлял совет директоров на протяжении последних двух сезонов, которые стали для СКА особенно неудачными, несмотря на серьезные вложения в команду и непомерные амбиции.

Шаг второй: увольнение Ротенберга

Фото: [ ХК «Торпедо» ]

Роман Ротенберг лишился поста в совете директоров после заседания 30 мая, а 2 июня было объявлено об его увольнении с должности главного тренера. У него еще останется пост в КХЛ, но сам Ротенберг явно хочет поработать «в поле», не исключено, что он возглавит одну из команд КХЛ в должности главного тренера — в нескольких клубах это место пока еще вакантно.

Деятельность Ротенберга в СКА оценивается неоднозначно.

«Надо отдать должное ему ¬— он создал лучшую систему подготовки спортсменов. Знаю, что каждый хоккеист мечтал поиграть в СКА, потому что там созданы прекрасные условия, тренировочная база, материальное обеспечение. И 20 тысяч человек приходит на каждый матч. Это доказывает, что проведена большая работа, и это его большая заслуга», — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Ротенберг, как к нему ни относись, был одним из самых ярких персонажей в минувшем сезоне КХЛ и уже своим поведением на тренерской скамейке и на пресс-конференциях, порой экстравагантным, привлекал дополнительное внимание к хоккею. Но клуб такого уровня не может довольствоваться средними результатами.

Шаг третий: назначение Ларионова

Фото: [ ХК «Торпедо» ]

Игорь Ларионов — один из самых ярких и титулованных игроков в мировом хоккее, член тройного Золотого клуба: в него входят хоккеисты, выигрывавшие чемпионат мира, Олимпийские игры и Кубок Стэнли — Ларионов завоевывал эти титулы не по одному разу. Еще будучи молодым игроком, он получил прозвище Профессор ­— за тонкое понимание игры.

По окончании долгой карьеры Ларионов не сразу занялся тренерской работой. В частности, на заре создания КХЛ он занимал в СКА должность директора по спортивным операциям. Но проработал всего один сезон и занялся агентской деятельностью.

Три года назад Ларионов возглавил свой первый клуб в качестве главного тренера — нижегородское «Торпедо». Команда, особенно поначалу, показывала яркий хоккей, Ларионов наглядно демонстрировал, как работают его тренерские идеи. Но затем прогресс в плане достижения результатов застопорился, в частности, из-за ограниченных возможностей клуба.

«Одно дело «Торпедо», другое ¬— СКА. Какие будут игроки? Главное, чтобы «Торпедо», мягко говоря, не переместилось в Санкт-Петербург», — прокомментировал назначение Ларионова бывший нападающий СКА и других клубов КХЛ Максим Рыбин.

В любом случае, в новом сезоне СКА предстанет другой командой. Команду покинули многие звезды ­— только покорять НХЛ отправилось четыре бывших игрока петербургского клуба. Пока шли перестановки в высшем руководстве, трансферная деятельность СКА была приостановлена. В ближайшие дни должно начаться активнейшее комплектование нового состава команды.