Россия мучилась с Иорданией, но красиво разнесла Катар: какая команда Карпина настоящая

Основной состав

Несколькими днями ранее Россия сыграла вничью с Иорданией (0:0) и заслужила порцию справедливой критики: команда много ошибалась в передачах, и вообще, к победе ближе были гости — спасали Александр Максименко и нерасторопность самих иорданцев.

Стартовый состав матча с Катаром уже больше походил на основной. В нем появились легионеры — Матвей Сафонов, Александр Головин и Алексей Миранчук, а также молодые российские звезды — Матвей Кисляк и Алексей Батраков.

«Понятно, что составы и на первый матч, и на второй, если бы это были официальные игры, были бы другими. Состав с Иорданией и состав с Катаром тоже были бы другие — больше подстраивались бы под соперника. Сейчас разбор соперника происходит точно так же, как и в официальном матче, но другое дело, что мы больше все равно, учитывая соперника, отталкиваемся от себя», ¬— пояснил Валерий Карпин трансформации в составе.

Как это было

По мнению Карпина, сборная провела в Катаре идеальный первый тайм. Россияне сразу же захватили преимущество, много комбинировали и создавали моменты. Алексей Миранчук хлестко пробил с линии штрафной — выручил вратарь, а после удара головой Батракова хозяев спасла перекладина. Россия затерзала оборону Катара — и пошли голы.

Фото: [ сборная России по футболу ]

Головин открыл счет на 30-й минуте, замкнув прострел Батракова. На 35-й Кисляк забил дебютный мяч за сборную после передачи армейского одноклубника Данила Кругового, на 45-й Иван Сергеев элегантно подрезал мяч над вратарем.

После перерыва игра пошла спокойнее, и команды обменялись голами. У России забил Алексей Миранчук после паса Сергеева пяткой.

Лучшим игроком матча болельщики признали Матвея Кисляка. Полузащитник ЦСКА привычно выжигал центр поля и забил в своем пятом матче за национальную команду.

Что говорят

Тональность в оценке игры сборной после разгрома Катара резко поменялась. Карпин отметил, что такая команда непременно боролась бы за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы. Осталось только дождаться возвращения России на международную арену.

Фото: [ Матвей Кисляк и Данил Круговой / сборная России по футболу ]

Известный тренер Валерий Газзаев назвал победу России безоговорочной и отметил превосходство россиян в тактике и индивидуальном мастерстве. По его мнению, Карпину стоит сосредоточиться на укреплении игровых связей и поменьше экспериментировать с составом, вызывая на сборы по 30-40 человек.

«Национальная команда всегда должна побеждать, даже товарищеские матчи проводить с хорошей мотивацией. Все-таки нельзя опускать уровень в сборной, поэтому вызываться должны всегда лучшие», — подчеркнул бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

Что будет

До конца календарного года сборная России проведет еще четыре товарищеских матча, причем все дома. В октябре предстоят матчи с Ираном и Боливией, в ноябре национальная команда сыграет с Перу и Чили. Четыре игры примут четыре разных города — Волгоград, Москва, Санкт-Петербург и Сочи.