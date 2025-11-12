Россия сыграет с Перу и Чили: что известно о соперниках команды Карпина

Сборная России проведет очередные товарищеские матчи против сборных Перу и Чили. 12 ноября национальная команда сыграет в Санкт-Петербурге с перуанцами, 15 ноября примет чилийцев в Сочи.

«Трудно сравнивать до игры. Сопоставимый уровень плюс‑минус. Хорошие, добротные сборные. Сложно будет и с Перу, и с Чили. Мы играем на закрытом стадионе в Петербурге, там тепло. Преимущества с точки зрения погоды у нас нет. И в Сочи тоже плюс 16. Потому и сделали там игры, чтобы они не приезжали в мороз», — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Сборные Перу и Чили не сумели отобраться на чемпионат мира 2026 года. Национальные команды этих стран переживают смену поколений, но недооценивать их нельзя: все-таки южноамериканский отбор — очень конкурентный турнир, а в составе обеих команд есть яркие футболисты.

Перу

Фото: [ Перуанская футбольная федерация ]

Сборная Перу заняла девятое место в квалификации к чемпионату мира. Команда набрала 12 очков в 18 матчах, одержав лишь две победы — над Боливией (3:1) и Уругваем (1:0). Перуанцы не так много пропускают (21 мяч в отборе), но совсем мало забивают (всего шесть голов).

Неслучайно, самые дорогие (по версии Transfermarkt) игроки сосредоточены в оборонительной линии: правый защитник Оливер Сонне из английского «Бернли» (€4 млн), левый защитник «Копенгагена» Маркос Лопес (€2,5 млн), центрдеф Эрик Нортега из бразильского «Гремио» и опорник «Аль-Васла» из ОАЭ Ренато Тапья (по €2 млн). Отметим, что большинство игроков национальной команды выступают в Южной Америке.

Есть перуанец и в российском чемпионате. Нападающий Йорди Рейна играет за столичную «Родину» в Первой лиге. В его активе три мяча и три передачи в 14 играх. Правда, в национальную сборную, за которую он провел ровно три десятка матчей, 32-летний форвард уже три года как не вызывался.

В последний раз сборная Перу играла в финальной части чемпионата мира в 2018 году, в России. Тогда перуанцы с минимальным счетом уступили сильным сборным Франции и Дании (по 0:1) и обыграли Австралию (2:0). Лучшее время в истории сборной Перу — 70-е годы прошлого столетия. В 1975 году перуанцы стали чемпионами Южной Америки, а в 1978-м достойно играли на чемпионате мира. Это была эпоха Теофило Кубильяса — главной футбольной легенды Перу.

Другие известные перуанцы мирового футбола — Клаудио Писарро, побеждавший с «Баварией» в Лиге чемпионов, Нольберто Солано, блиставший за «Ньюкасл», Хосе Паоло Герреро, Роберто Паласиос и, конечно, Джефферсон Фарфан, под конец карьеры ярко сверкнувший в «Локомотиве».

Чили

Фото: [ Федерация футбола Чили ]

Чилийская сборная традиционно котируется выше, вроде бы располагает большим количеством игроков, на которых есть спрос в сильнейших чемпионатах, но в отборе команда заняла последнее место, набрав на очко меньше, чем Перу.

Проблема Чили в том, что в сборной слишком затянулась смена поколений. Так, в отборе за сборную забивал 38-летний Артуро Видаль, экс-хавбек «Баварии», «Ювентуса» и «Барселоны», а лучшим бомбардиром с тремя мячами стал 35-летний Эдуардо Варгас, выступавший за «Хоффенхайм», «Наполи» и «Валенсию». В деле до сих пор и 36-летний Алексис Санчес. Бывший нападающий «Арсенала», «Интера», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» сейчас продолжает карьеру в «Севилье» и даже забил два мяча в Ла Лиге.

Самые дорогие игроки сборной, по версии Transfermarkt, — полузащитник аргентинского «Индепендентье» Фелипе Лойола (€9 млн), хавбек «Ипсвича» Марселино Нуньес и вингер «Мидтъюлланда» Дарио Осорио (по €8 млн), форвард «Дерби» Бен Бреретон Диас (€6,5 млн), мелькнувший в ЦСКА нападающий Виктор Давила (€5 млн). Все это игроки в «самом соку», 25-27 лет, но им еще предстоит завоевать лидерские позиции в сборной.

Все же, похоже, нынешнее поколение чилийских футболистов менее богато талантами, чем уходящая когорта с Видалем и Алексисом Санчесом, и та, что ковала славу чилийского футбола чуть ранее — с Иваном Саморано и Марсело Саласом.