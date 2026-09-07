Российская фигурка ярко вернулась на международную арену: девять побед в 11 стартах

Российские фигуристы в новом сезоне получили возможность вернуться на международные старты в нейтральном статусе. Они смогут участвовать не на всех турнирах (в частности, мимо взрослого Гран-при) и с минимальной квотой (на юниорском Гран-при, чемпионате мира и Европы). Но в любом случае это шаг вперед. «Подмосковье сегодня» разбирает, как прошли первые старты россиян.

Доминирование юниоров

Российские юниоры выиграли все свои старты на двух этапах Гран-при — в китайском Сиане и в Бангкоке. У Софии Дзепки, Льва Лазарева, танцоров Марии Фефеловой и Артема Валова — по две победы. Таким образом, они гарантировали себе участие в финале плей-офф, который пройдет в декабре в китайском Чунцине.

Спортивная пара Полина Шешелева и Егор Карнаухов участвовали только в одном этапе (в Бангкоке просто не было соревнований пар) и победили на нем с большим преимуществом.

Для одиночников второй этап получился чуть сложнее, чем первый. После короткой программы и Дзепка, и Лазарев шли вторыми, пусть отставание и было минимальным — в обоих случаях меньше балла.

Фото: [ ФФККР ]

Грациозная София опередила японку Сумику Канадзаву, несмотря на падение с тройного флипа в произвольной. Зато россиянка стала единственной, кто заявил и чисто исполнил квад — четверной тулуп.

Лев Лазарев по итогам произвольной опередил Яньхао Ли из Новой Зеландии на 16 баллов и на 11 баллов улучшил свой результат на первом этапе. Российский фигурист чисто выполнил четыре квада из пяти заявленных.

Неожиданный Дикиджи

На турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио российские парники оккупировали весь пьедестал. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили с четверным выбросом, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков заняли второе место, Анастасия Мухортова и Дмитрий Козловский — третье.

У танцоров результаты были скромнее. Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали серебряными призерами, пять баллов уступив Диане Дэвис и Глебу Смолкину, которые представляют Грузию. Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано заняли пятое место, Екатерина Миронова и Евгений Устенко — девятое.

Фото: [ ФФККР ]

Владислав Дикиджи в числе участников турнира в Токио оказался в последний момент, заменив Марка Кондратюка, у которого ISU отобрал нейтральный статус. Но именно он выиграл турнир, представ в неожиданном для себя свете. Евгений Семененко и Петр Гуменник нападали в короткой программе. В произвольной исправились (Гуменник чисто исполнил программу с пятью четверными), в итоге Семененко стал бронзовым призером, а Гуменник переместился с 13-го места на шестое.

Дикиджи всегда считался отличным, стабильным прыгуном, теперь он существенно прибавил и в компонентах. Зрителям очень зашла его короткая программа. Образ робота не впервые используется фигуристами, но для Влада он подошел идеально, смягчая его недостатки в дорожке шагов. Половина произвольной прошла под барабаны — также очень органично для катания Дикиджи. Фигурист набрал в сумме за два проката 265,58 балла и почти на десять баллов опередил ставшего вторым японца Шуна Сато.

Новая Трусова

Невероятно интересными получились соревнования на Kinoshita Group Cup у женщин. Ирина Роднина презрительно назвала соревнования в Токио «первенством жэка», но великая чемпионка в этом случае совершенно не права. В турнире принимали участие бронзовый призер Олимпиады Ами Накаи и четырехкратная чемпионка мира среди юниоров Мао Шимада, куда еще статуснее? Шимада и стала чемпионкой, чисто исполнив обе сложные программы.

Фото: [ соцсети Александры Трусовой ]

Но главным событием женского турнира стало возвращение Александры Игнатовой (Трусовой). Японские зрители приветствовали россиянку едва ли не более горячо, чем своих спортсменок. Трусова завоевала серебро на своем первом старте после четырехлетнего простоя. В произвольной она исполнила самый сложный и самый дорогой из квадов — четверной лутц. В свое время Саша была первой, кто вообще исполнял этот прыжок.

Отлично Трусова прыгала всегда, и прыжки с ней остались. Но из слегка угловатого тинейджера-попрыгунчика фигуристка превратилась во взрослую женщину с глубиной и чистотой линий. Журналистка Елена Вайцеховская так оценила выступление Трусовой: «Можно написать всего два слова: она вернулась! И поставить столько восклицательных знаков, сколько поместится в строку». И неважно, что в Токио Трусова была второй, но это ничего не меняет в восприятии ее выступления.

«Я остаюсь максималисткой: мне нужно сделать то, что я тренировала, иначе я буду себя сжирать изнутри», — сказала серебряный призер Олимпиады в Токио.

Трусова вполне может добавить сложности в свои программы и не просто бороться с лучшими фигуристками мира, но и побеждать их.

Третье место в Токио заняла Анна Фролова. Камилла Нелюбова была лучшей среди россиянок после короткой программы, но в произвольной упала и стала в итоге пятой.