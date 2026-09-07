«Занимают почти 50%». Иностранные авиакомпании нарастили перевозки в РФ

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что по итогам 2026 года иностранные авиакомпании могут перевезти в Российскую Федерацию от 26 до 27,5 миллиона пассажиров.

В настоящее время, по его словам, на долю зарубежных перевозчиков приходится практически половина рынка авиаперевозок на международных направлениях в нашу страну и обратно.

«Сейчас иностранные авиакомпании занимают почти половину рынка перевозок на международных маршрутах в /из России», — отметил Александровский.

В 2025 году зарубежные авиакомпании перевезли 23,8 миллиона пассажиров. Их доля на рынке увеличилась примерно на 15,7% по сравнению с показателями предыдущего года.

Среди ключевых направлений по объему пассажиропотока глава «Аэрофлота» выделил Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан. Суммарно на эти страны приходится более 70% всего объема перевозок, выполняемых иностранными авиакомпаниями.

Ранее сообщалось о том, что авиакомпания Pegasus временно скорректировала полетную программу в РФ.