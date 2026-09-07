«Работаем чуть меньше». Рабочий день россиян сократился до 7,39 часа

Средняя продолжительность рабочего дня в России в первом полугодии сократилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает ТАСС .

В ведомстве уточнили, что в январе – июне россияне трудились в среднем по 7,39 часа в день.

Ранее зампред Федерации независимых профсоюзов России, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина заявила, что говорить о повсеместном введении четырехдневной рабочей недели в стране пока преждевременно. По ее словам, такая перспектива в ближайшее время не рассматривается.

Эксперт допустила проведение локальных экспериментов по переходу на сокращенную неделю, однако отметила, что массовый перевод работников на такой график экономически нецелесообразен

Ранее сообщалось о том, что работник вправе не отвечать на звонки в отпуске.