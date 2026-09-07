«Они убивают сердце». Кардиолог назвала категории людей, которым противопоказаны энергетики

Врач-кардиолог Кристина Вульф в интервью изданию «Газета.Ru» перечислила заболевания, при которых употребление энергетических напитков представляет серьезную опасность для здоровья.

По словам специалиста, такие напитки абсолютно противопоказаны пациентам с аритмией, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью.

«Энергетики противопоказаны пациентам с аритмиями, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью. У них употребление стимуляторов резко повышает риск нарушений сердечного ритма», — приводит «Газета.Ru» слова Вульф.

Кардиолог отметила, что для спортсменов энергетики могут стать причиной жизнеугрожающих аритмий, в частности желудочковой тахикардии. Наиболее опасным врач назвала сочетание энергетиков с алкоголем — это чревато электролитными нарушениями и тяжелыми сбоями сердечного ритма.

«Комбинация гуараны и таурина вызывает выброс катехоламинов и запускает триггерную активность в миокарде. Сам по себе кофеин в чистом виде не обладает столь опасными свойствами, но в составе энергетика он существенно повышает риски», — пояснила Вульф.

Медик подчеркнула, что при редких генетических патологиях, например при синдроме удлиненного интервала QT, резкий скачок давления и нарушение сосудистой функции на фоне приема энергетиков способны спровоцировать внезапную сердечную смерть.

В случае учащенного сердцебиения, головокружения, шаткости походки и чувства тяжести в груди после употребления энергетика Вульф рекомендовала как можно скорее записать электрокардиограмму.

«Важно как можно быстрее записать ЭКГ — для этого можно использовать даже функцию смарт-часов», — посоветовала кардиолог.

Ранее сообщалось о том, что в Уссурийске 16-летняя девушка выпила 5 банок энергетика и попала в реанимацию.