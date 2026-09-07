«Хотим, но с условием». Россияне ждут взносов от компаний в пенсию

Более 60% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 59 лет выразили готовность участвовать в корпоративной пенсионной программе при условии, что работодатель будет перечислять средства на их будущую пенсию. Таковы данные всероссийского исследования компании Russian Field, имеющиеся в распоряжении «Газеты.Ru» .

Среди респондентов 18–29 лет и 45–59 лет этот показатель составил 62%, в группе 30–44 лет — 60%. Исключением стали участники старше 60 лет: здесь программу поддержали 47%.

Женщины проявили чуть большую заинтересованность (61%), чем мужчины (58%). Чаще других положительно отвечали респонденты с высшим образованием и более обеспеченные граждане — по 62% (среди опрошенных без высшего образования — 56%, среди малообеспеченных — 58%).

«Интерес молодых россиян к пенсионным программам на работе – важный результат исследования. Он показывает, что дополнительное пенсионное обеспечение воспринимается не только как тема для людей, приближающихся к завершению карьеры. Для молодых сотрудников такая программа может быть одним из элементов долгосрочного финансового планирования. Чем раньше начинается формирование пенсионного капитала, тем больше времени остается для его накопления и инвестирования», — отметила председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.

По ее словам, востребованность любой модели будет зависеть от того, насколько понятными для работника окажутся условия участия, порядок формирования средств и ожидаемый результат.

В опросе, оценивавшем отношение россиян к участию работодателя в формировании будущего пенсионного дохода, приняли участие 1,6 тыс. человек. Возможные источники финансирования и соотношение взносов компании и сотрудника не рассматривались.

Ранее сообщалось о том, что Соцфонд подготовил законопроект о проактивном назначении пенсии по старости.