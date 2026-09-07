«Проглотил и забыл?». Врач опроверг миф о жвачке в желудке

Проглотить жевательную резинку может практически каждый, особенно дети. Однако распространенное убеждение, что она остается в желудке на годы, не соответствует действительности, сообщил в интервью изданию «Газета.Ru» врач-хирург «СМ-Клиника» Сергей Трынов.

«В обычной ситуации проглоченная жевательная резинка не переваривается полностью, но и не задерживается в организме на годы. Основу жевательной резинки составляет жевательная масса, которую пищеварительные ферменты практически не расщепляют. Однако после проглатывания она проходит по желудочно-кишечному тракту вместе с другой пищей и в конечном итоге выводится естественным путем», — объяснил Трынов.

По словам хирурга, однократное проглатывание одной жвачки, как правило, не влечет последствий. Специально вызывать рвоту или пытаться «вывести» ее не нужно — достаточно обычного режима питания и питья.

Иначе обстоит дело при проглатывании большого количества резинки за короткое время.

«В редких случаях это может привести к формированию плотного комка в кишечнике и нарушению его проходимости. Особенно внимательно нужно относиться к такой ситуации у маленьких детей», — предупредил Трынов.

Медицинская помощь требуется, если после проглатывания большого объема жвачки возникли сильная или нарастающая боль в животе, многократная рвота, выраженное вздутие, отсутствие стула или газов — признаки возможной кишечной непроходимости.

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