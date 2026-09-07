«Кадровый провал». Каждый второй учитель в российских школах старше 50 лет

Более 48% педагогических работников в российских школах находятся в возрасте старше 50 лет. Такие данные приводит газета «Известия» .

Как уточняет издание, доля преподавателей младше 30 лет составляет лишь 15%.

С 2016 по 2025 год средняя учебная нагрузка на учителей увеличилась более чем на 20%, сообщает газета. Педагогам приходится выполнять функции методистов, психологов и социальных работников при базовом окладе, который не достигает уровня минимального размера оплаты труда. В связи с этим, отмечает издание, приток молодых специалистов в школы будет оставаться незначительным

Ранее сообщалось о том, что учителям нужна доплата за выслугу лет по аналогии с военными.