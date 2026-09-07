«Рядовой виток эпидемии». Эпидемиолог Онищенко спрогнозировал рядовой сезон гриппа

В предстоящем эпидемическом сезоне 2026–2027 годов тяжелой ситуации с гриппом не ожидается, она будет проходить в обычном режиме, сообщил в интервью ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам эксперта, штаммы вируса, циркулировавшие в завершившемся сезоне в странах Южного полушария, не выходят за рамки прогнозируемых значений.

«Оснований ожидать "супертяжелой ситуации", по оценке специалиста, пока нет», — отметил он.

Онищенко добавил, что состав современных вакцин соответствует актуальным разновидностям вируса, а массовая иммунизация способна снизить уровень заболеваемости. Вместе с тем эпидемиолог подчеркнул, что сезонный рост числа заболевших в любом случае оказывает заметное влияние на здоровье населения, поэтому россиянам рекомендуется соблюдать профилактические меры.

Ранее академик РАН Онищенко заявил, что две трети россиян страдают от избыточной массы тела.