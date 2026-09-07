«Золотые горы для новичков». Работодатели готовы платить от 100 тыс. даже сотрудникам без опыта

Аналитики аутсорсинговой компании Mega-Personal сообщили в интервью «Газете.Ru» , что работодатели в реальном секторе экономики готовы предлагать кандидатам без опыта от 100 тыс. рублей, чтобы оперативно закрыть дефицитные вакансии. Речь не идет об IT-сфере или Москве.

По данным исследования, в сфере транспорта и логистики 64% вакансий предполагают зарплату от 100 тыс. рублей. В отдельных регионах доля таких предложений для соискателей без стажа достигает 50%. Как отмечают эксперты, кадровый голод заставляет компании пересматривать требования к кандидатам, снижая планку по опыту работы.

Наиболее высокие заработки без опыта доступны в рабочих специальностях, продажах, курьерской доставке, банковском секторе и логистике. В Сибири электрогазосварщики могут зарабатывать от 111 тыс. рублей, электромонтажники — около 100 тыс. Менеджеры по продажам также получают от 100 тыс., однако высокий доход часто зависит от процентов и выполнения KPI. В Москве автокурьеры при интенсивной занятости способны зарабатывать от 200 тыс. рублей. Некоторые банки предлагают новичкам совокупный доход от 100 тыс. за счет оклада и премий.

В логистике востребованы комплектовщики: в Домодедове грузчику-комплектовщику при графике 5/2 предлагают 100 тыс. рублей, сборщику-комплектовщику при графике 2/2 — также около 100 тыс. до вычета налогов. Некоторые компании предоставляют ДМС со стоматологией, есть вакансии вахтовым методом с зарплатой от 180 тыс. рублей. Опыт для таких позиций часто не требуется — обучение проводят на месте. Это физически тяжелая и монотонная работа.

«Представьте: вы носитесь по огромному складу с терминалом сбора данных в руках, собирая заказы, как в квесте. Только квест длится от восьми до 12 часов», — пояснила директор по персоналу Mega-Personal Анна Конева.

Аналитики отмечают, что стоимость ошибки в такой работе может быть значительной и удерживаться из зарплаты. Многие сотрудники не выдерживают темпа и уходят после одной-двух смен.

Ранее сообщалось о том, что средняя зарплата в Магаданской области и на Чукотке превысила 200 тыс. рублей.