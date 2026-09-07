Юрист перечислил три случая опоздания на работу без последствий

Руководитель юридической практики кадрового портала SuperJob Александр Южалин в беседе с РИА Новости разъяснил, в каких случаях сотрудник может опоздать на работу без негативных последствий.

По его словам, это возможно при предварительном согласовании с работодателем, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы или при необходимости посетить врача.

«Опоздание не будет признано дисциплинарным проступком и не повлечет наказания только в том случае, если оно произошло по уважительной причине. Законодательство не содержит закрытого перечня таких причин», — пояснил эксперт.

Как отмечает юрист, на практике к уважительным причинам относят, например, более поздний приход на работу, который был заранее оговорен с руководителем, а также выполнение сотрудником иных обязательств, в том числе государственных.

Кроме того, опоздание считается допустимым в связи с необходимостью посещения медицинского учреждения по направлению врача. В эту же категорию попадают задержки, вызванные действием непреодолимой силы: поломка транспорта, неблагоприятные погодные условия, чрезвычайные ситуации.

Южалин подчеркнул, что работник вправе сообщить нанимателю причину своего опоздания, однако именно работодатель принимает решение, является ли она уважительной. В случае если руководство сочтет причину неуважительной, сотрудник может обжаловать это решение в судебном порядке.

Ранее юрист Хрулев сообщил, что работник вправе не отвечать на звонки в отпуске.