«Семьи вкладывают деньги в ипотеку все меньше». В Госдуме предложили упростить продажу жилья с маткапиталом

В России прозвучало предложение упростить порядок продажи квартир, которые были куплены с использованием средств материнского капитала. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Буцку сообщает РИА Новости .

Парламентарий отмечает, что семьи все реже направляют маткапитал на приобретение жилья. Если раньше покупка недвижимости была самым востребованным вариантом распоряжения выплатой, то теперь этот способ сместился на третью позицию. Главной причиной Буцкая называет бюрократические барьеры при сделках с квартирами, в которых выделены доли несовершеннолетних. Чтобы продать или обменять такую недвижимость, в том числе при переезде в другой регион, необходимо заручиться согласием органов опеки.

По мнению депутата, действующий порядок слишком сильно зависит от субъективного усмотрения чиновников. Из-за этого у семей возникают опасения, что они не смогут оперативно распорядиться своим жильем.

«Семьи, понимая то, что они не смогут оперативно ни отдать, ни продать, ни обменять, ни ничего сделать с этой квартирой, они деньги в ипотеку вкладывают все меньше, что жаль», — подытожила Буцкая.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Рыбальченко предложил ввести маткапитал для многодетных в 1 млн рублей.