«Зарплатные весы». Рынок сравнял доходы самозанятых и штатных сотрудников

Доходы самозанятых стали увеличиваться теми же темпами, что и заработные платы штатных сотрудников. Об этом сообщает газета «Известия» .

Как следует из данных платформы Qugo, полученных на основе выборки из почти 81 тыс. исполнителей, медианный доход самозанятых за период с августа 2025 по август 2026 года увеличился на 14,2% и составил 31,98 тыс. рублей. Данный показатель сопоставим с динамикой номинальных зарплат наемных работников: по итогам 2025 года они выросли на 13,5%, а в первой половине 2026-го ежемесячный прирост колебался от 10 до 15%.

Прямое сравнение абсолютных величин некорректно: большинство самозанятых трудятся с неполной загрузкой, тогда как средняя зарплата в секторе найма в мае 2026 года превышала 110 тыс. рублей. Наибольший прирост доходов зафиксирован в ремонте и строительстве (+20,3%), компьютерной помощи (+18,3%), дизайне (+13,7%) и бухгалтерских услугах (+10%). В ремонте транспорта и колл-центрах показатели практически не изменились (-0,8% и -2,6% соответственно).

В веб-разработке медианные выплаты сократились на 10,1%, однако эта сфера остается одной из наиболее высокооплачиваемых — в среднем исполнители получают 71,1 тыс. рублей в месяц. В доставке, где несколько лет подряд отмечался опережающий рост, зафиксировано снижение на 9%.

Эксперты констатируют изменение подхода бизнеса к внештатным сотрудникам: их перестали воспринимать исключительно как инструмент сокращения издержек. Экономический смысл такой модели смещается: компании выбирают ее уже не ради экономии на ставке, а ради гибкости — возможности привлекать людей под конкретные задачи без постоянных обязательств, отметила генеральный директор Qugo Елена Усачева.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме решили вдвое поднять порог доходов для самозанятых.