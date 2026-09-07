«Золотая лихорадка»: зарплаты медиков по всей стране приведут к единому стандарту

К концу 2026 года в России планируется разработка единой системы оплаты труда медицинских работников. Об этом сообщают «Ведомости» . В настоящее время вознаграждение за идентичную работу может существенно различаться в зависимости от региона.

Согласно новым правилам, оклад должен составлять не менее половины заработной платы без учета компенсационных выплат. На стимулирующие надбавки и премии будет приходиться не более оставшейся части дохода.

В настоящее время во многих субъектах федерации ситуация противоположная: гарантированная окладная часть невелика, а основная доля заработка формируется за счет премий, которые администрация может урезать. В ряде случаев оклад ограничивается величиной МРОТ, которая в 2026 году составляет 27 093 рубля.

Апробацию и внедрение новой системы планируется начать в начале 2027 года. По мнению экспертов, увеличение гарантированной части оплаты труда способно повысить стабильность доходов врачей и уменьшить потребность в работе по совместительству.

Ранее депутат Миронов заявил, что зарплаты врачей нужно повысить до 200% от средней по региону.