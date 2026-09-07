«Цифровой соблазн под контролем». Вице-спикер Госдумы предложил отключать рекомендации сладостей
Вице-спикер Госдумы предложил отключить рекламу сладостей на маркетплейсах
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с инициативой предоставить пользователям онлайн-площадок возможность отключать персонализированные рекомендации сладостей, чипсов и сладких напитков. Соответствующее письмо имеется в распоряжении ТАСС.
«Предлагаю рассмотреть возможность введения для интернет-магазинов, маркетплейсов и сервисов доставки продуктов функции, позволяющей пользователю добровольно отключать персонализированные рекламно-рекомендательные предложения отдельных категорий продуктов питания, в частности сладостей, кондитерских изделий, сладких напитков, чипсов и снеков», - говорится в обращении.
По мнению парламентария, нововведение позволит гражданам самостоятельно регулировать рекомендации, которые сервисы формируют на основе истории покупок, поисковых запросов и иных данных. Настройку предлагается распространить на рекомендательные блоки, предложения дополнительных товаров при формировании корзины, персональные подборки и push-уведомления.
«Речь не идет об ограничении продажи каких-либо продуктов или доступа к ним. Пользователь по-прежнему сможет самостоятельно найти и приобрести любой представленный в продаже товар», - отмечается в обращении.
Ранее академик Намазова-Баранова сообщила, что тяга к сладкому — сигнал нехватки белка.