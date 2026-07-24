РПЛ — на старт: главные интриги чемпионата России

Пошатнется ли гегемония «Зенита»

«Зенит» при Сергее Семаке забрал семь титулов за восемь лет, но того доминирования, что было лет пять назад уже не наблюдается. Напротив, петербургский клуб все чаще критикуют за однообразную тактику, медлительность и отсутствие оригинальных ходов в позиционном нападении.

«Зенит» пытается освежить команду трансферами: пришли защитник Кевин Андраде и нападающий Фелипе Аугусто. Правда, первый пока выглядит игроком ротации, а бразильцу еще нужно подвинуть с позиции центрфорварда Александра Соболева. Трансферная кампания петербуржцев еще не окончена, ожидается как минимум одно громкое приобретение в полузащиту.

Матч за Суперкубок России со «Спартаком» обнажил некоторые слабости «Зенита»: красно-белые почти весь матч выглядели более продуманной командой. Отчасти это можно списать на отсутствие Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, которые только вернулись в команду после чемпионата мира.

Сможет ли «Спартак» побороться за трофей

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Красно-белые перед каждым сезоном заявляют, что цель у них только одна — чемпионство. Но, кажется, впервые за последние годы ожидания и возможности «Спартака» могут сойтись в одной точке.

Главный трансфер «Спартак» сделал еще зимой, пригласив на должность главного тренера Хуана Карлоса Карседо. Давно в российский чемпионат не приходил тренер с таким широким набором тактических идей.

Портал «Спортс» перед началом сезона выкатил традиционный прогноз, и мнения экспертов издания разделились поровну: чемпионом станет или «Спартак», или «Зенит».

Красно-белые скромно вели себя на трансферном рынке, подписав только защитника Виктора Параду. Главная цель — подписание забивного нападающего. Хотя если Манфред Угальде выйдет на уровень результативности осени 2024 года, то можно обойтись и без дополнительных трансферов.

Прямо сейчас — у «Спартака» наиболее поставленная игра среди всех клубов РПЛ.

Как «Краснодар» переживет потерю Сперцяна

Фото: [ ФК «Краснодар» ]

«Краснодар» среди топов РПЛ провел наиболее мощную трансферную кампанию — по крайней мере, количественно. Пришли Илья Вахания, Даниил Уткин, Магомед Оздоев, Дмитрий Воробьев.

Перевесят ли все эти приобретения потерю Эдуарда Сперцяна, определявшего игру «быков» в последние годы? Еще и главный забивала Джон Кордоба получил травму на чемпионате мира и может пропустить до пары месяцев.

«Краснодар» может ожидать непостой старт, а потери очков в первых турах потом сложно будет возместить.

Поборется ли «Динамо» за медали

Фото: [ ФК «Динамо» ]

У «Динамо» по факту нет трансферов на вход, зато бело-голубые распрощались с Муми Нгамале. Но состав у «Динамо» все равно достаточно глубокий. Еще и удалось отбить Константина Тюкавина от притязаний «Зенита».

В прошлом сезоне все пошло не так с самого начала, потому что команда категорически не приняла идеи Валерия Карпина. Сейчас у «Динамо» новый старый тренер. Немец Сандро Шварц эффективно работал с бело-голубыми в свой первый приход, а предсезонные матчи показывают, что «Динамо» прямо сейчас находится в хорошем состоянии.

На что будет претендовать ЦСКА с Игдисамовым

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Озвучивалось мнение, что следующий сезон в ЦСКА видят переходным, поэтому и назначили главным тренером Дмитрия Игдисамова, ранее работавшего с молодежкой. Матвей Кисляк, Даниил Глебов, Матвей Лукин, Кирилл Данилов прошли через академию армейцев и будут проводниками идей хорошо знакомого им тренера.

Ожидается, что Игдисамов будет адаптировать к РПЛ и других молодых — Артема Бандикяна, Имрана Фирова, Артема Серикова.

Вот только без качественного усиления на борьбу за высокие места рассчитывать будет сложно, а отсутствие положительных результатов может «прибить» молодую команду, и тогда карьера Игдисамова в РПЛ грозит закончиться, едва начавшись. В первую очередь, ЦСКА нужен ударный форвард — похоже, обмен Лусиано Гонду из «Зенита» оказался провалом.

Кто из клубов второго эшелона пробьется в топ-5

Фото: [ ФК «Балтика» ]

Калининградская «Балтика» минувший сезон завершила на шестом месте, хотя долгое время претендовала на медали. Тогда против балтийцев сыграли сразу несколько факторов: невезение, травмы, дисквалификация и болезнь Андрея Талалаева. «Балтика» и в этом сезоне останется крепкой командой, но пошуметь так же громко, как год назад, вряд ли получится: все-таки к игре «Балтики» уже попривыкли.

И все же подвижки в верхней части турнирной таблицы могут случиться. Загадкой остается нынешний потенциал ЦСКА (пятое место в минувшем сезоне) и «Локомотива» (третье место). Железнодорожники уже потеряли Дмитрия Воробьева и Данила Пруцева, а «Зенит» еще пытается купить у них Артема Карпукаса.

На этом фоне появляются шансы у «Рубина» и «Ахмата». Грозненцы под руководством Станислава Черчесова и так были очень неудобным соперником для любого из топов, а летом «Ахмат» очень результативно поработал на рынке.