«Пустые стеллажи и тишина». В Симферополе из-за атаки БПЛА эвакуировали склад Wildberries

Склад Wildberries в Симферополе эвакуировали ночью 24 июля

Общество

В Симферополе минувшей ночью, 24 июля, провели эвакуацию складского помещения объединенной компании Wildberries&Russ (RWB). Данный факт подтвердили официальные представители компании.

В опубликованном заявлении пресс-службы организации говорится: «Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности».

Напомним, вечером 23 июля, советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о работе сил противовоздушной обороны, отражающих атаку неприятеля. Эвакуация проведена на фоне этих событий.

Ранее сообщалось о том, что склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске прекратили работу из-за БПЛА.

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