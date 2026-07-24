«Пустые стеллажи и тишина». В Симферополе из-за атаки БПЛА эвакуировали склад Wildberries
Склад Wildberries в Симферополе эвакуировали ночью 24 июля
В Симферополе минувшей ночью, 24 июля, провели эвакуацию складского помещения объединенной компании Wildberries&Russ (RWB). Данный факт подтвердили официальные представители компании.
В опубликованном заявлении пресс-службы организации говорится: «Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности».
Напомним, вечером 23 июля, советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о работе сил противовоздушной обороны, отражающих атаку неприятеля. Эвакуация проведена на фоне этих событий.
Ранее сообщалось о том, что склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске прекратили работу из-за БПЛА.